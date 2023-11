Málaga activa los proyectos para tres aparcamientos en Carretera de Cádiz, Teatinos y Centro con 1.280 plazas

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha el contador para tener sobre su mesa en los próximos meses los proyectos básicos que sirvan de base para la construcción futura de tres nuevos aparcamientos soterrados en la calle Plutarco, en Teatinos; en Vistafranca-Flex, en Carretera de Cádiz, y en el barrio de la Trinidad, en la zona del Centro.

Con este objetivo ha publicado este jueves el pliego de condiciones que va a regir la contratación de los mismos. El precio de licitación inicial es de 187.816,13 euros (IVA incluido), siendo el plazo de elaboración de los documentos de 7 meses. Los equipos interesados en concurrir a este concurso tienen hasta el 12 de diciembre para presentar sus propuestas.

Aunque pueden optar a todos los lotes, a la hora de que sean adjudicados existen ciertas incompatibilidades. Así, por ejemplo, el adjudicatario del proyecto del aparcamiento de Plutarco no podrá asumir también el de Flex, pero sí el de la Trinidad; el seleccionado para Flex no podrá hacer el de Plutarco, pero sí el de la Trinidad; y el de la Trinidad no podrá elaborar ningún otro proyecto.

El contrato se divide en tres lotes. El primero de ellos se corresponde con el edificio de Plutarco, con un previo de 71.065 euros; el segundo, con Flex, por casi 65.000 euros, y el tercero con Trinidad, por 51.776 euros. En todos los casos las partidas llevan incluido el IVA.

Atendiendo a los detalles ya conocidos, el parking de Plutarco se desarrollará sobre una parcela de 3.500 metros cuadrados. El edificio previsto tendrá 4 sótanos, dos de ellos dedicados a rotación y los otros dos a residentes, con un número de plazas aproximado de 480. En la cubierta se ha planificado un equipamiento deportivo cubierto.

En el distrito de Carretera de Cádiz, se prevé un aparcamiento en un solar de 3.165 metros cuadrados situado entre la avenida Velázquez y calle Alcalde Joaquín Alonso. Dispondrá de 4 plantas bajo rasante y 400 plazas de uso exclusivo de residentes.

Por último, el del distrito Centro, en la barriada de la Trinidad, estará en una parcela de 3.400 metros de la plaza de San Pablo. Habrá tres sótanos y 300 plazas de aparcamiento para uso exclusivo de residentes.

Sigue los temas que te interesan