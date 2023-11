Málaga da un nuevo paso para la construcción de la Torre catarí de 27 plantas en el puerto

Noticias relacionadas Llega la hora de la Torre de 27 plantas que inversores de Catar quieren levantar en el puerto de Málaga

Casi cinco años y medio después de que el Ayuntamiento de Málaga aprobara inicialmente la modificación urbanística necesaria para la construcción futura de la Torre del Puerto, el trámite llega a su fin.

La mayoría absoluta del Partido Popular ha sido suficiente como para que la Comisión de Ordenación del Territorio haya aprobado definitivamente este lunes el ajuste del Plan Especial del Puerto, paso esencial e indispensable para avanzar en el proyecto impulsado por el grupo catarí Al Alfia para levantar un hotel de 27 plantas de altura en el dique de Levante.

En total, han sido 6 votos a favor; 4, en contra, y 1 abstención, los que han permitido avalar de manera definitiva el ajuste. La concejala de Ordenación del Territorio, Carmen Casero, ha defendido la legalidad del proceso, ha recordado que el mismo se inició de la mano del PSOE y ha instado a los grupos que están en contra que "diga no" en el Consejo de Ministros, donde van a estar representados. "Sean valientes", les ha instado.

Frente a este mensaje, la oposición, con el PSOE y Con Málaga, ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de que el asunto "acabe en los tribunales". Así lo ha dado casi por seguro el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo, quien ha acusado al equipo de gobierno de promover una "aberración a sabiendas de que la Ley de Puertos prohíbe el uso hotelero". "Votaremos que no al pelotazo", ha añadido. Incluso, el edil ha lanzado un mensaje directo a la concejala de Ordenación del Territorio, Carmen Casero: "Espero que haya sido exquisitamente asesorada porque es quien firma este expediente".

"El PSOE no va a ser cómplice de este despropósito medioambiental que va a hipotecar la imagen de Málaga durante siglos", ha afirmado, advirtiendo a los malagueños que con la construcción de la Torre, cuando se pasee por cualquier rincón de Málaga no se podrá evitar "vislumbrar esta enorme mole elevándose desde nuestra bahía como si hubieseis despertado la ira de Poseidón y os contestara con una enorme peineta de cemento; ahí comprenderéis que no valía la pena apagar lo puramente malagueño por un puñado de riales cataríes".

Minutos antes del inicio de la comisión municipal, el portavoz del PSOE y secretario general de la formación en la provincia, Daniel Pérez, ya ha anticipado el sentido negativo del voto de su grupo. “Es una aberración; está en riesgo no sólo es nuestro horizonte, sino nuestra Málaga”, ha dicho, incidiendo en el carácter especulativo de la operación. A su juicio, “no es el mejor proyecto” para ese emplazamiento. Sin embargo, sí considera que podría ser adecuado en otro punto del puerto.

Respecto a la tramitación pendiente, se ha limitado a recordar que corresponderá a Puertos del Estado elevarlo al Consejo de Ministros y que será el Gobierno el que tenga la última palabra.

La portavoz de Con Málaga, Antonia Morillas, ha hablado de “día triste para Málaga”, acusando a los populares de dar un paso más en su plan de “plantar un rascacielos delante de nuestra Farola, provocando daño paisajístico y visual”. Morillas sí ha advertido que su grupo hará todo lo posible para impedir su desarrollo y le pondrá “todos los palos en las ruedas”. En este sentido, ha avanzado la interposición de un recurso de reposición ante el acuerdo y ha añadido: “Vamos a torpedear la tramitación, en el Gobierno de España también”.

