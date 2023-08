Negocian la ampliación del viejo edificio de Correos de Málaga para lograr un hotel de lujo de 200 habitaciones

La transformación del icónico edificio de Correos en Málaga sigue adelante. Mientras la propiedad del inmueble, un fondo de inversión de origen israelí, Nitsba Spain, avanza en las conversaciones con las cadenas interesadas, la Gerencia de Urbanismo sigue puliendo el complejo procedimiento administrativo necesario para hacer posible el pretendido uso hotelero.

En este escenario, que se viene alargando desde que a principios de 2022 arrancase la tramitación necesaria, surgen novedades de consideración. Una de ellas es la propuesta realizada por la propiedad para aumentar el actual techo edificable del inmueble.

De acuerdo con los detalles conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga, la intención es la de sumar a los 17.000 metros cuadrados ya edificados otros 3.000 de nueva ejecución, de manera que el futuro establecimiento pueda albergar al menos 200 habitaciones.

Conforme a lo señalado por las fuentes consultadas, el planteamiento inicial realizado por Nitsba Spain cuenta con el visto bueno municipal. Sin embargo, existen discrepancias en el modo de materializar este aumento de la edificabilidad.

En el proceso de negociación existente entre las dos partes, Urbanismo ha descartado una primera idea de la parte privada consistente en la construcción de un edificio de 7 plantas de altura anexo a Correos. Sobre ello, las fuentes indican que se le ha pedido a la empresa "que reformule" el plan, de manera que se pueda lograr el incremento de edificabilidad pero con mucho menos impacto.

Una de las opciones puestas sobre la mesa por los técnicos municipales pasa por aprovechar y elevar varias plantas el basamento del edificio que da a la Avenida de la Aurora. Esa maniobra, en caso de ser asumida por el privado, tendría una incidencia mucho menor desde el punto visual del complejo, y se lograría el reto de ganar superficie para mejorar la potencialidad del futuro hotel.

El asunto, no obstante, forma parte de las conversaciones que se vienen manteniendo desde hace algunas semanas, coincidiendo con el arranque del nuevo mandato municipal y la llegada al área de Carmen Casero como concejala de Ordenación del Territorio.

Desde la parte privada admiten el deseo de disponer más superficie, al entender que es "clave optimizar el número de unidades para la viabilidad de un hotel de lujo de muy alto nivel". Porque es justo ese el propósito del fondo de inversión que hace ahora tres años y medio le compró por 23 millones de euros el viejo Correos a la Junta de Andalucía.

A finales del año pasado, la propiedad confirmaba a este periódico la existencia de varios operadores de primer nivel internacional y de lujo que habían puesto sus ojos en Correos. Así lo confirmaba Francisco Ruiz, representante de Nitsba en esta operación. "Me han llamado directamente tres operadores de muy alto nivel, de lujo; lo que me dicen no es que estén interesados, sino que lo quieren sí o sí", recalcaba.

Y, por lo que parece, ese interés se mantiene. Pese a ello no hay acuerdo cerrado con ninguna de estas cadenas. Y ello es indispensable para empezar a perfilar cómo será el futuro hotel. No sólo en el número de habitaciones finales, que por lo que parece será superior a 200, sino también del diseño.

El arduo proceso urbanístico

Que Correos deje atrás su abandono actual, que se viene alargando desde hace más de una década, necesita de una tramitación ardua y larga en el tiempo, dada la condición actual que pesa sobre el edificio, calificado como equipamiento. Esto obliga a realizar una innovación del planeamiento de la ciudad, para que adquiera el uso hotelero.

Y para que eso sea posible, el promotor debe compensar con suelos de equipamiento a la ciudad. Un proceso que ha tenido avances en los últimos meses con la aportación de dos suelos por parte de Nitsba. Uno de ellos en el entorno del Hospital Regional y otro, en la zona Este. Por lo que parece este último puede estar afectado por una reclamación del Colegio Platero. Pese a ello, en el seno de Urbanismo creen que no es un asunto que hoy por hoy impida seguir avanzando en el proceso.

