400 hamburguesas gratis en el nuevo Basics by Goiko del Centro de Málaga

Fachada del nuevo Basics by Goiko que va a abrir sus puertas en el Centro de Málaga.

Basics by GOIKO, el templo de las smash burgers, da el salto fuera de Madrid y llega a Málaga. Tal y como ya informó EL ESPAÑOL de Málaga a finales del pasado mes de junio, la marca ha alquilado un local en la calle Puerta del Mar, en pleno Centro Histórico, para poner en marcha su negocio en la capital de la Costa del Sol. La fecha elegida para la apertura del restaurante es el 28 de julio.

El inmueble elegido, que años atrás estuvo ocupado por la joyería Tous, tiene 85,5 metros cuadrados, con un aforo de 33 personas. Desde Basics by Goiko se destaca que el establecimiento contará con el toque artístico del artista e ilustrador andaluz Paco Tuercas (@pacotuercas) quien realizó el mural del primer local de Basics en el barrio de Chueca en Madrid.

Para celebrar esta apertura, el 2 de agosto habrá un Free Burger Day, donde los más rápidos que se acerquen al local, a partir de las 19:00 horas y hasta las 24:00 horas, podrán conseguir una de las 400 Basic Onion Smash con patatas que se repartirán de forma gratuita.

"Basics by GOIKO ofrece las mejores hamburguesas smash con sello 100% GOIKO. La calidad y el uso de ingredientes gourmet nacionales son las claves de las recetas made in Basics by GOIKO", destacan desde la marca.

Además, como complemento ideal e identificativo del establecimiento, los fans que logren un hueco en el restaurante podrán degustarla con su refill de patatas fritas ilimitado; patatas caseras, nunca congeladas.

