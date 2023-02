Málaga ya dibuja el calendario para acometer la reurbanización de la calle Victoria

Aunque con la vista puesta a medio plazo, el Ayuntamiento de Málaga empieza a dibujar la hoja de ruta sobre la que asentar la reurbanización de la calle Victoria. La vía, eje fundamental de conexión entre el Centro histórico y la zona norte de la urbe, será objeto en unos años de una operación de cirugía mediante la que ampliar sus aceras y acompasar su presencia física a la importancia social que tiene en el día a día de la ciudad.

Las últimas reuniones mantenidas por los responsables de la Gerencia de Urbanismo y del distrito Centro, entre otros departamentos municipales, con los vecinos del entorno, ha permitido ir perfilando un potencial calendario de desarrollo de esta importante actuación.

No obstante, pese a la voluntad expresada desde la Casona del Parque para afrontar este proyecto a lo largo del próximo mandato (dependerá de los resultados de los comicios del 28 de mayo), la realidad es que la pieza de la calle Victoria está claramente condicionada por otras intervenciones ya en marcha.

Diseño del hotel de 5 estrellas que Meliá va a explotar en el Centro de Málaga.

Es el caso de las reformas de Carretería y Álamos; el próximo impulso de la transformación del interior del túnel de la Alcazaba, y los futuros desarrollos del Neoalbéniz, el nuevo Astoria y el hotel de 5 estrellas de Meliá sobre la parcela del antiguo cine Andalucía, propiedad de una empresa de Gerard Piqué.

Asumido este complicado puzle de intervenciones, la pretensión que hoy por hoy maneja el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, fija el arranque de los trabajos físicos sobre Victoria en la segunda mitad de 2024.

[Así va Málaga a transformar el túnel de la Alcazaba: aceras más anchas y menos ruido]

Así lo ha expresado en uno de los recientes encuentros con los residentes, a los que, asimismo, ha precisado que este posible avance está necesariamente ligado a lo que suceda con el resto de operaciones ya comprometidas.

"Se les ha dicho que inexorablemente se hará después de la obra del túnel", recalca López, quien confía en que en breve se active el concurso público para contratar esta obra.

En ese cronograma específico para calle Victoria, la idea de Urbanismo es la de tener listo el proyecto a finales de abril o principios de mayo, de manera se dé pie a un proceso de participación ciudadana dentro del tercer trimestre del año.

Infografía de la reforma prevista en el túnel de la Alcazaba, en Málaga.

Será en ese momento cuando los colectivos interesados y afectados aporten las sugerencias con las que, ratificar la propuesta técnica o subsanarla. Hay que recordar que, dadas las exigencias puestas sobre la mesa por la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), la configuración futura de Victoria no permite grandes florituras.

El propio edil reconoce que el punto de partida actual hace prevé una calle con aceras más amplias que las actuales, a costa de la eliminación de plazas de aparcamiento, y con dos carriles para tráfico (uno en sentido norte y otro en sentido sur).

No se descarta que la calle quede al mismo nivel, siguiendo el modelo ya empleado en otras vías reurbanizadas del Centro de Málaga. El plan inicial no recoge carril bici. No obstante, todo ello queda pendiente del proceso de participación.

Esta delimitación choca con el planteamiento que meses atrás verbalizar algunos colectivos, que reclamaban al Consistorio más ambición y la supresión de uno de estos dos carriles. La sugerencia fue cortada de raíz por el área de Movilidad, que incidió en la necesidad que tiene la EMT de mantener las líneas de bus que pasan por la vía.

Sigue los temas que te interesan