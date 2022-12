Calle Mármoles se lleva el quinto premio de la Lotería de la Navidad entre biznagas y gnomos

Calle Mármoles ha sido una de las pocas calles de Málaga capital que han podido celebrar premios en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad este año. El Gordo ha pasado casi de puntillas -ha dejado apenas 1,6 millones de euros- por las administraciones La Piedad, en El Molinillo y el local Rompeprecio, en La Princesa. También ha dejado un pellizco en las localidades de Torremolinos y Villanueva del Trabuco.

Sin embargo, lo que ha caído en Mármoles ha sido un quinto premio. Un décimo vendido en la administración La Biznaga -desconocen quién ha sido el agraciado- se ha llevado uno de los premios "pequeñines" del sorteo, 6.000 euros.

Lina, su propietaria, asegura que se ha enterado por la prensa. No les dio tiempo a percatarse de que habían vendido el décimo premiado cuando ya le estaban llamando de un periódico. "No podíamos creérnoslo. Ha estado muy repartido y en Málaga lo que ha caído ha sido en pocos décimos. Creemos que el agraciado ha podido ser alguien que comprara por la aplicación o en la web, pero vamos que no tenemos ni idea", cuenta.

El cartel que anuncia el premio. Alba Rosado

Ella ya vivió la experiencia de dar el Gordo en el año 2017. Se cumplen cinco años de aquella experiencia "maravillosa" que dieron en la acera de enfrente del local actual. "Nos mudamos hace un par de años y ya hemos estrenado este. Estamos muy contentos, hace dos semanas también dimos el primer premio del sorteo del jueves. La gente dice que estamos en racha, que no paramos... Ya nos queda dar algo en el Niño", comenta.

En la puerta, un gnomo y en el escaparate biznagas. Casualmente un gnomo similar tienen en la puerta de la administración La Piedad, que ha dado el Gordo en El Molinillo. "¡Verás tú que la suerte nos la va a traer el gnomo! Pues ahí se va a quedar plantado", bromea la hija de Lina, Marina, feliz de haber dado un premio junto a su madre.

