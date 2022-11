Segundo ministro del Gobierno central que habla de la Torre del puerto de Málaga y no la rechaza

Si la esperanza de Daniel Pérez, máximo líder del PSOE en Málaga, y de los colectivos que desde hace años se vienen oponiendo a la Torre del puerto pasa porque el Gobierno central se pronuncie claramente en contra, las opciones de que la iniciativa sea frenada se diluye.

Dos son las ocasiones que en las últimas semanas han tenido integrantes del Consejo de Ministros para expresar la posición del Gobierno central sobre el hotel de 116 metros de altura impulsado por un grupo inversor de Catar. Y ninguno de ellos ha cerrado la puerta a la operación.

Si primero fue el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el que hace dos semanas dio su particular bendición a la Torre del puerto, confirmando que su departamento no prohibirá su desarrollo, ahora es la responsable de Transporte, Raquel Sánchez, la que se pone de perfil ante la iniciativa.

Preguntada de manera directa por los periodistas este martes en Málaga, ciudad a la que ha acudido para participar en un acto precisamente junto a Pérez, Sánchez ha optado por la prudencia, negando que el desarrollo de la iniciativa sea responsabilidad de su ministerio.

"Poco pronunciamiento podemos hacer de un proyecto que requiere de su tramitación por parte del Ayuntamiento", ha expresado en un inicio para subrayar, eso sí, que por lo conocido en la última semana se trata de un proyecto que "sabemos no reúne el consenso necesario del Ayuntamiento".

La ministra de Transportes, que este miércoles participa en la capital de la Costa del Sol en la inauguración de la Rail Live! 2022 y, posteriormente, firma un acuerdo con el alcalde, Francisco de la Torre, para la cesión de los terrenos de la Expo 2027, tomaba como referencia la reciente votación en el Pleno municipal, que dio validez al acuerdo para cuestionar la idoneidad del proyecto.

No obstante, en sus manifestaciones de este martes no existe una oposición clara a la operación. "No nos vamos a pronunciar de entrada sobre un proyecto que no ha llegado al ministerio, hay que seguir los trámites; la decisión corresponde al Ayuntamiento de Málaga", ha añadido.

Es justamente en la esfera municipal donde se mantiene el momento actual de la tramitación de la Torre, a la espera de que sea aprobada de manera definitiva por parte del Pleno la modificación urbanística necesaria para permitir un techo máximo edificable de hasta 45.000 metros cuadrados sobre los terrenos del dique de levante.

No obstante, superado ese paso, el expediente llegará a manos del Consejo de Ministros, al que compete la decisión de levantar el veto que actualmente existe sobre el uso hotelero en espacio portuario. Y en caso de hacerlo lo hará con el aval de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transporte y que viene apoyando la Torre desde hace años.

Se da la circunstancia de que mientras la ministra de Transporte lanzaba un mensaje ciertamente tibio, el secretario general del PSOE en Málaga aprovechaba el acto para volver a mostrar su oposición a la construcción del hotel catarí en los suelos del dique de levante. Según su planteamiento, ese mismo edificio podría localizarse en otro emplazamiento.

