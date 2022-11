Ni millennials, ni generación Z: los mayores malagueños son los nuevos internautas

Que vivimos en una sociedad digitalizada es ya un hecho; sin embargo, no todas las generaciones se han adaptado del mismo modo a esta nueva era. Para intentar que la población más mayor se sienta incluida, la Policía Nacional y Orange han presentado el curso "seguro con tu móvil".

"Los mayores de 65 años son más precavidos porque saben que están en desventaja. Queremos ayudarles a evitar la ciberdelincuencia y que no le tengan miedo a Internet", comenta Susana Pietro, delegada de participación ciudadana y agente del Cuerpo de la Policía Nacional.

La mayoría de los asistentes al curso aseguran que solo usan el teléfono móvil para comunicarse con sus seres queridos o ver algún vídeo, pero realmente no saben cómo se manejan los nuevos dispositivos y mucho menos comprar o pagar a través de ellos. “Para comprar por el móvil hace falta tener unos conocimientos mínimos y ahora en Navidad, más que nunca, no hay que aventurarse si no se sabe”, apuntan desde la Policía Nacional.

Asistentes a la charla.

Por todo esto y para que su adaptación sea más fácil, desde Orange han querido ofrecerles unas nociones básicas para que sepan a qué riesgos se exponen y puedan llegar a evitarlos. Además, imparten cursos para que todo aquel que quiera pueda aprender a usar el móvil de una forma correcta.

El 30 de noviembre es el Día Internacional de la Seguridad de la Información y las personas mayores no son las únicas susceptibles de ser estafadas. Con el propósito de sumarnos a la celebración, aquí te compartimos 7 consejos básicos que todo usuario de Internet debería cumplir.

1. Gestiona bien tus contraseñas. No solo se trata de poner una contraseña difícil, sino también que no sea muy obvia. Deja a un lado el nombre de tu perro o tu fecha de nacimiento. Aunque de un poco de pereza, cámbiala de vez en cuando e intenta no usar la misma para todas tus cuentas.

2. No confíes en el Wifi público. No es que no lo puedas utilizar para ver un vídeo mientras esperas la llegada del bus o leer noticias, pero no lo uses para entrar a la página del banco o en otras donde aparezcan tus datos personales.

3. Descarga un buen antivirus. Para tener tu información protegida en todo momento y lejos del alcance de cualquier hacker.

4. Actualiza siempre el software. A todos nos parece un engorro que cada cierto tiempo nos llegue una notificación para actualizar algún programa, pero normalmente, lo que buscan es solucionar problemas de la versión anterior así que dedícale un par de minutos.

5. No descargues todo de cualquier sitio. Una mala y a la vez natural costumbre que tenemos es descargar todo aquello que ponga gratuito, pero primero hay que comprobar que el sitio en el que estamos es seguro y que el archivo está libre de virus.

6. No publicar demasiados datos personales. Como es el caso de fotografías que puedan indicar que en vacaciones nuestra casa está libre.

7. El teléfono móvil también es un ordenador. Para evitar perder todo lo que almacenamos en él y entrar en un colapso total, descárgate un antivirus, cuida los sitios a los que entras y haz copias de seguridad con frecuencia.

Sigue los temas que te interesan