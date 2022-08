Nueva instrucción de Málaga para que las terrazas se adecúen a personas con discapacidad visual

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una nueva instrucción técnica con la que se recuerda a los hosteleros con autorización para instalar terrazas que están obligados a colocar separadores fácilmente detectables por parte de personas con discapacidad visual.

Esta exigencia está marcada en la norma que desde 2018 ya regula la ordenación de las terrazas de bares y restaurantes, documento que fija la necesidad de dejar una separación respecto a la fachada para el paso de personas, al tiempo que admite determinadas excepciones cuando la citada terraza tenga que está pegada a la fachada.

Es en estos últimos casos en los que los empresarios tienen que colocar unos limitadores que han de cumplir una serie de requisitos. Los mismos acaban de ser actualizados en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y han sido puestos en conocimiento de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Mahos.

En este sentido, este tipo de elementos no puede sobresalir de la zona autorizada para la terraza; el mobiliario debe tener un diseño y tratamiento unitario, con colores adecuados al entorno, al tiempo que ha de disponer de un sistema antivuelco, con o sin jardineras.

También se indica en la instrucción que las patas de apoyo no podrán suponer un obstáculo que pueda provocar caídas de los viandantes, tampoco podrán ir anclados al suelo ni a la fachada del edificio, salvo cuando sea expresamente autorizado en la ordenanza.

En cuanto a sus dimensiones, se precisa que no podrá superar los 25 centímetros de ancho, no podrá ser inferior a los 40 centímetros de alto ni superior a los 1,5 metros. En caso de que se opte por un delimitador/ separador opaco, no podrá superar los 85 centímetros, pudiendo ser completado hasta la máxima autorizable por un material transparente (metacrilato, vidrio de seguridad o cualquier material asimilado).

En el caso de separación entre ocupaciones de vía pública contiguas, para no ocupar espacio de ambas terrazas, se propone un elemento separador de tipo pantalla, con vidrio en su mitad superior.

Recomendaciones de la ONCE

A la vista de las recomendaciones de la ONCE, el Ayuntamiento opta por incorporar nuevas características. Una de ellas que es que no debe invadir ningún itinerario peatonal, ni ninguna señal podo táctil del suelo; que el material utilizado en estos separadores, evitará materiales que supongan un deslumbramiento al reflejarse la luz del sol o cualquier otra iluminación. También se plantea que si se usa una superficie acristalada, la misma debe ser contrastada visualmente mediante franjas adhesivas o franjas opacas que permitan su visualización.

Asimismo, se recomienda un material que contraste con el entorno a fin de poder ser detectado con antelación por las personas con resto visual, optando por un diseño de separadores que su base descanse en el suelo, para la detección del mismo con el bastón.

La instrucción ahora conocida viene a dar una vuelta de tuerca a la orden estatal que fue publicada a principios de año. Desde ese momento, Comercio insertó en la web municipal las instrucciones técnicas de los separadores en los trámites relativos a las solicitudes de ocupación con mesas y sillas, estableciendo la obligatoriedad de que si las terrazas se proyectan a fachada, cuando técnicamente no fuera viable o recomendable instalarse separadas de las mismas, deberán disponer de los mismos, en cumplimento de los condicionantes de dicha instrucción y de la propia orden.

"Nuestro objetivo es ofrecer medidas para conciliar y garantizar la accesibilidad de estos espacios y la actividad de un sector esencial en nuestra ciudad como es la hostelería que nos consta que está implicado en este fin", ha subrayado la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles.

