El jurado respalda el cartel elegido para la Feria de Málaga por votación popular tras la acusación de plagio

El jurado respalda el cartel elegido para la Feria de Málaga 2022 por votación popular tras la seria acusación de plagio. La mar de Feria de Rubén Roldán de Jong ha sido apoyado este viernes con el 36,48% de los votos emitidos tras reunirse en sesión extraordinaria.

La obra será finalmente el cartel anunciador de la Feria de Málaga, que vuelve a celebrarse del 13 al 20 de agosto tras dos años de parón por la pandemia. Esta obra fue la ganadora del concurso por votación popular realizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de la ciudad entre los cinco finalistas seleccionados previamente por un jurado.

Así, pese a que se presentó el pasado 17 de junio, a través de la Unidad de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, una acusación de posible plagio de una de las obras finalistas del concurso, que además coincidía con la ganadora del mismo; el jurado ha ratificado la decisión popular.

‘La mar de Feria’ de Rubén Roldán de Jong será el cartel de la @feria_malaga 2022. Esta obra ha resultado ganadora del concurso por votación popular realizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento 👉 https://t.co/XFkKbZBgpb pic.twitter.com/gjmfMyQnHq — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) June 30, 2022

La artista Vanesa Torres señaló en su cuenta de Facebook que la idea original de ilustración es "totalmente" suya y que se trata de un "plagio". "No trato en ningún momento de desprestigiar la obra ni a su autor o autora. La obra está estupendamente bien elaborada y ejecutada a nivel gráfico, pero la idea original es mía y de eso no me cabe duda", ha insistido.

El cartel escogido ganó con el 36,48% de los votos emitidos en la votación popular. En la queja presentada se ponía de manifiesto que se había producido un plagio de una obra que había participado en el concurso del cartel de la feria del año 2016, un cartel que no resultó finalista por lo que ni siquiera se había hecho pública y tan solo se había publicado en una red social personal.

Analizados los hechos y tras recibir en audiencia al autor de la obra ganadora, quien manifestó no haber visto nunca dicha obra, el jurado por unanimidad ha decidido, según consta en el acta "mantener el resultado de la votación popular, que declara como cartel ganador al número 124 La mar de Feria".

