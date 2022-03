De la Torre anuncia un plan "intenso" de baldeo tras la calima y la lluvia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este viernes que ha pedido un plan "intenso" de baldeo debido a la calima y la lluvia, que está afectando a la ciudad.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, se ha referido a que ha pedido "porque lo he visto y, si me permite, lo he sufrido, cómo la gente se resbala", un plan de baldeo. "Es evidente que hay que coordinarlo con el hecho de que la lluvia sea ya limpia, si no sirve de poco", por lo que "en la medida que parece que la lluvia tiene menos barro es el momento de ir haciéndolo".

Asimismo, De la Torre ha dicho que, mientras no se ejecute, "mi consejo es no caminar, caminar por la calzada si el tráfico lo permite". "Las aceras, sea cual sea el tipo de aceras agarra menos que la propia calzada", ha dicho, al tiempo que ha agregado que también "aunque sufra un poco el comercio no salir, salvo que sea estrictamente necesario, con un cuidado exquisito y con un calzado que agarre lo más posible" para evitar resbalar.

