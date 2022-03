Nuevo hito en la corta historia del Metro de Málaga: supera la barrera de los 40 millones de viajeros

No son buenos tiempos para el Metro de Málaga. No al menos en lo que a la demanda de viajeros se refiere, que sigue tocada por la crisis sanitaria de la Covid. El impacto de la pandemia, pese a que ya no pesa restricción alguna sobre la población, se deja notar aún en los niveles de ocupación de los trenes del suburbano.

Y, no obstante, ya puede decirse que en algún momento del pasado mes de febrero, el ferrocarril urbano superó la barrera de los 40 millones de usuarios. Los 30 millones fueron alcanzados en noviembre de 2019.

Muestra evidente es que el periodo más cercano del que se disponen datos, febrero, se encuentra aún un 22% por debajo de los parámetros anteriores al coronavirus (el pasado mes de enero, la distancia con la etapa pre Covid era del 30%). Fue en febrero de 2020 el último sin incidencia clara de la Covid. Los primeros positivos en la provincia fueron detectados a finales de ese mes, abriendo la puerta a un escenario sin precedentes.

Desde ese momento, no hay una sola mensualidad en la que el ferrocarril urbano se haya acercado mínimamente a los valores de pasajeros de la etapa anterior. No obstante, las estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía vienen a confirmar una mejoría lenta pero paulatina.

Febrero cerró con 456.798 viajeros, lo que representa el 78% de los 588.264 de 2020. Frente al contraste entre ambas realidades, la cifra supone casi el doble que el movimiento logrado en febrero de 2021, cuando fueron apenas 229.143 los pasajeros.

La suma de los dos primeros meses de la anualidad actual es de 894.842, frente a los 492.000 del mismo periodo de 2021. Esto es, un 82% de crecimiento de un año a otro. Por el contrario, la diferencia es del 26,1% respecto a los 1.211.000 usuarios de enero y febrero de 2020.

La incidencia del coronavirus es extensible a todos los medios de transporte público del país, confirmando la reticencia de muchos antiguos usuarios a regresar a sus hábitos de movilidad previos a la pandemia. Algunos explican este hecho en el descubrimiento forzado del teletrabajo o el aumento en la venta de vehículos.

A pesar de esta situación, los parámetros están mejorando con el paso de los meses y se da carácter de normalidad a la crisis. Es el caso de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que en febrero transportó a 2.676.656 personas. un 57% más que el mismo mes de 2021.

El acumulado en los dos primeros meses de 2022 suponen 5.163.660 pasajeros, frente a los 3.523.000 del mismo intervalo de 2021. La subida es del 46,5%. Por el contrario, sigue lejos de los 7.178.000 de enero-febrero de 2020.

El carácter simbólico de que el Metro de Málaga haya superado ya los 40 millones de pasajeros, rebaja su importancia si se tiene en cuenta que la empresa de autobuses de Málaga, en sus 72 años de historia, acumula más de 2.275 millones de pasajeros.

Sigue los temas que te interesan