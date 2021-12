¿Optará Francisco de la Torre a la reelección como alcalde de Málaga en 2023? Estas son sus condiciones

Francisco de la Torre lleva ya más de 21 años al frente de la Alcaldía de Málaga. Es el tiempo que transcurre desde que en 2000 tomó el relevo dejado por la entonces regidora Celia Villalobos, que tomó el camino de Madrid para asumir la cartera de Sanidad. Ahora tiene la posibilidad de volver a ser candidato del PP a la reelección en 2023, pero, como ya ocurriera en ocasiones anteriores, De la Torre parece dispuesto a aplazar la decisión aún varios meses.

En su primera comparecencia pública tras conocerse el ofrecimiento formal realizado por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, para que vuelva a ser el cabeza de cartel, De la Torre ha echado balones fuera y ha aplazado la decisión final. "No he dicho una fecha concreta pero hoy no toca; estamos en 2021 y hablamos de unas elecciones que serán en 2023", ha argumentado.

"No voy a decir en qué momento porque no lo tengo planificado ni calculado lo más mínimo, será de manera sincera, espontánea, no es un cálculo de fechas. Ahora estoy en lo que estoy", ha insistido, remarcando que su dedicación actual es de cumplir el compromiso asumido de completar el mandato "de la manera más brillante y eficaz posible".

Sí han quedado claras las condiciones que el veterano mandatario local se impone para dar el paso. Algunas de ellas se dan por cumplidas. La primera es la petición de su partido para que sea el candidato. Algo que ya ha sido confirmado por Bendodo. La segunda, que también da por segura, es tener el cariño de los malagueños y "tener ilusión y proyectos".

¿Y la tercera? La tercera es la clave de lo que pueda ocurrir en el escenario político de Málaga para los próximos años. De la Torre condiciona su decisión final a ser capaz de, en caso de presentarse de nuevo a las municipales, completar el mandato de cuatro años.

"Siempre he hablado del cariño de los malagueños, de tener ilusión y proyectos y eso existe, pero hay otra condición, porque siempre he tratado de hablar de un compromiso de cuatro años y cumplirlo", ha explicado al ser preguntado. Y en esta línea ha añadido: "Eso también tengo que valorar, tener la sensación de fuerza, de impulso, de comprometerme a estar y estar los cuatro años".

Un proceso de reflexión en el que cobra especial relevancia su actual estado de salud y su edad. El pasado 21 de diciembre De la Torre cumplió 79 años. De aceptar la propuesta del PP sería candidato a la reelección con 80 años y completaría el mandato con 84 años. Pero no es el único elemento a tomar en consideración. Otro de especial importancia es el de la posición de su familia. Hay que recordar, como él mismo ha expresado públicamente, la reticencia de su mujer, Rosa Francia, a que abra la puerta a un nuevo mandato.

Pese a estos condicionantes, en el seno del equipo de gobierno son mayoría los que piensan y dan por seguro que De la Torre repetirá en 2023. Y ponen como elemento a considerar el impulso dado en el presente mandato a proyectos de medio y largo plazo para la ciudad. Entre ellos, la Expo de 2027, a la que optará Málaga como candidata de España, y la transformación del eje litoral, valorado en más de 350 millones de euros.

Sigue los temas que te interesan