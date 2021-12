La empresa de las luces de La Concepción: "El resto de jardines europeos tiene que envidiar al de Málaga"

La empresa organizadora del espectáculo de luces y sonido del Jardín Botánico de La Concepción quiere convertir el recinto en lugar de visita habitual en Málaga durante la Navidad. La aspiración de Proactiv, como ya ocurre en las otras muchas urbes europeas donde está, es continuar a medio y largo plazo. El año que viene lo tiene asegurado. EL ESPAÑOL de Málaga conversa con Xavi Sánchez, director de Proyectos de la compañía.

-Desde el inicio del procedimiento, la conversión del jardín botánico en un punto de atracción navideña ha estado marcada por la polémica. ¿Entiende las dudas generadas?

-Desde que iniciamos el proyecto en muchas ciudades de Europa hemos sido muy respetuosos con los temas técnicos, con los parques y jardines, siguiendo las indicaciones, en este caso, tanto del Ayuntamiento de Málaga como de la Junta de Andalucía respecto a las medidas que a tomar para preservar la conservación del jardín. Es verdad que desde 2012 y tras estar en 17 ciudades, no hemos tenido ni una sola queja respecto al estado de conservación de los parques y jardines en los que operamos.

-Lo que ahora hacen ustedes en Málaga lo vienen haciendo desde hace años en otras ciudades. ¿Se han encontrado una contestación parecida?

-Si digo la verdad, no. Siempre tenemos reuniones previas con los equipos de conservación de los parques y jardines. Trabajamos con iluminación led, que es fría; estamos bajo los estrictos protocolos de los equipos de conservación. Sí puedo decir que tenemos cartas de recomendación de diferentes directores de parques y jardines botánicos de varias ciudades de Europa respecto a que nuestras instalaciones no afectan ni a la fauna ni a la flora.

-¿Qué les atrajo de Málaga para organizar este espectáculo?

-Cuando analizamos diferentes localizaciones para llevar el espectáculo, me dijeron que tenía que ir a ver el Jardín Botánico de Málaga. Era una zona que siempre nos había interesado. Hice la visita personalmente y fue como un amor a primera vista. Le comenté al equipo técnico y de dirección que había que estar aquí, porque el jardín botánico de Málaga no tiene nada que envidiar a otros. De hecho, creo que el resto de jardines botánicos de Europa tienen que envidiar las instalaciones del de La Concepción. No sólo por el tamaño, sino por la mezcla de la vegetación que podemos encontrar. Es una barbaridad.

-¿El Ayuntamiento contactó con Proactiv para ir adelante con esta iniciativa?

-Este proyecto parte de nuestra propuesta, no del Ayuntamiento. Nosotros contactamos con el parque para explicar nuestro proyecto. La dirección del jardín ya lo conocía de Madrid. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hubo un momento en que el Ayuntamiento nos dijo que había que preparar un concurso público para cumplir unas serie de condiciones. Pero es un espectáculo que nace de la iniciativa privada.

-Proactiv está trabajando en muchas ciudades europeas y españolas. ¿Todos los espectáculos son diferentes?

-Guardan un nexo común, que es la Navidad, pero adaptamos el contenido y la manera de explicarlo en cada una de las localizaciones. En el caso de Málaga tomamos como referencia la historia de La Concepción, tratando de explicar los orígenes del jardín. Igual que en Valencia hablamos del recinto de allí o en Barcelona, igual.

-En la presentación oficial se informó de que la inversión prevista era de 1 millón de euros. ¿El dato se mantiene?

-Por desgracia ha sido un poco más. Alrededor de un 50% más. Inicialmente queríamos hacer un proyecto concreto pero como el jardín ofrece tantas posibilidades te vas animando y llega un momento en que iba a ser un recorrido de 1,5 kilómetros y al final nos vamos a los 2,2; se incluye un espectáculo final para explicar el origen del jardín. Pero es una apuesta mínima a dos años. Ya sabíamos que el primer año económicamente no iban a salir los números.

-¿Cuáles son las estimaciones de negocio que tienen al final del espectáculo?

-Una cosa es la facturación y otra el beneficio. De hecho, nosotros tenemos un aforo potencial de 180.000 personas, pero el que se vende es otro. Ahora estamos en 60.000 entradas. Nosotros en 81.000 estableceremos el empate técnico entre lo que ganamos y perdemos. Este año, si la Covid nos lo permite, llegaremos justitos a cubrir esa cifra. Pero al ser una apuesta a dos años la idea es que el año siguiente los costes de producción fija hayan bajado, pudiendo respirar un poco más.

-¿La idea es poder alcanzar esa cifra de entradas?

-Esperamos, porque eso nos permitirá no perder dinero. Viendo la previsión de ventas en estas semanas podríamos alcanzar esa cifra. Pero el ejemplo de Barcelona es que ha bajado la compra de entradas tras el anuncio de nuevas medidas. En Málaga, las tres primeras semanas han ido mucho mejor que estas últimas. Es verdad que la situación Covid afecta, sobre todo por la incertidumbre.

-¿Qué público es el que acude?

-Tenemos dos muy diferenciados. El primero es familiar. Hablo de niños, abuelos y padres, y otro muy interesante es el de las parejas, porque en el recorrido hay muchos espacios instagrameable y van buscando esa experiencia.

-Asumido que el año que viene repetirán, ¿están tomando ya nota de las cosas a mejorar?

-Por supuesto. Hay dos puntos que años tras años vamos planteando. Uno es el concepto creativo, que año tras año va variando. El segundo es la experiencia. Tras un primer año de prueba y error. Porque cuando planteamos el dispositivo lo hacemos con las mejores intenciones, pero una cosa es lo que tenemos y luego está el comportamiento real. En los primeros días detectamos el problema, que sabíamos que iba a ocurrir pero no de esa magnitud, porque no esperábamos esa avalancha de público, que era el de los accesos. Estamos trabajando con las autoridades locales para mejorar esos accesos y ampliamos con un segundo parking. La idea es que el año que viene todo el tema de los accesos se ciña más. Recomendamos que no vengan en vehículo privado, pero hay que mejorar lo del aparcamiento y tratar de que la última parada de autobús esté más cerca. Son cambios que pueden beneficiar al jardín con independencia de Las Luces del Botánico.

-Si es por Proactiv, ¿la idea es seguir estando vinculada a Málaga?

-La respuesta es muy sencilla. Desde el año 2014 hemos repetido en todas las localidades en las que hemos participado. No hay una sola que se haya caído. Al contrario, ampliamos y repetimos en las otras ciudades. Con lo que la respuesta es sí.

-Las Luces del Botánico y las luces de la calle Larios, ¿son competencia?

-No, son cosas muy distintas. El espectáculo de Larios está muy arraigado en Málaga, hace bien a la ciudad, al aumento del consumo, que más que nunca se necesita; es un entretenimiento totalmente distinto a lo que es un espectáculo cultural en un recinto no céntrico.

