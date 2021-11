"Lo nuestro es la Navidad, no esta americanada": el pequeño comercio, por libre ante el Black Friday

El final de noviembre ahora, aparte de traer frío, ofrece descuentos. La jornada americana del Black Friday, donde muchos aprovechan para hacer sus compras de Navidad por adelantado ahorrándose algo de dinero, lleva casi una década instaurada en España. Especialmente en las grandes marcas como Inditex, donde algunas tiendas pueden llegar a hacer entre un 30 y un 50 por ciento de descuento.

Esta misma semana hemos podido observar cómo en los escaparates de muchos establecimientos aparecían carteles donde anunciaban una Black Week, con un objetivo claro por parte de los propietarios: la búsqueda imperiosa de clientes.

Sin embargo, el comercio local malagueño cuenta con una gran variedad de opiniones al respecto de esta cita con los descuentos. Salvador Portillo lleva casi 18 años en calle Nueva con su zapatería Calzados Vía Nueva. Se niega rotundamente a hacer descuentos por el Black Friday.

"Veo una tontería que tengamos que hacer unos descuentos cuando ahora llega la Navidad y ya no vendemos nada. Lo nuestro es la Navidad, no esta americanada", declara Portillo, preguntándose que si tienen de por sí los artículos reducidos por la pandemia y las facturas no paran de subir, "¿de dónde vamos a sacar para pagar?".

Nieves, trabajadora de Menta, una tienda de moda y complementos situada en calle Especerías, cree que desde la empresa se han animado a hacer una Black Week con el ánimo de hacer algo más de caja, puesto que la temporada "está siendo muy flojita".

Menta, una de las tiendas del centro que se anima a la Black Week. Alba Rosado

Pese a que ya llevan tres días de esta semana negra, reconoce que los descuentos no han hecho que las compras se incrementen demasiado. "Yo creo que, o es porque la gente está mentalizada en que los descuentos son solo el viernes, o bien porque la cosa está mal económicamente", dice la dependienta, añadiendo que desde su tienda tienen descuentos de entre el 20 y el 30 por ciento, pero no son comparables con las bajadas de precios tan "golosas" de las multinacionales aunque "los productos tengan una calidad menor a los de mi comercio".

"Si no me sumo a las ofertas, morimos", dice rotundamente Lola, de la mítica zapatería de calle San Juan, Lola Soria. En su caso, tienen un 20% de descuento en todos los productos menos en las zapatillas. "La gente cree que Amazon hace grandes descuentos, pero la realidad es que muchos suben el precio y luego, en la bajada, dejan el precio tal cual estaba. Te engañan. Eso no pasa en la tienda local, mis descuentos son totalmente reales", reconoce la propietaria.

Si por ella fuera, eliminaría este evento por no encontrarle sentido. "Yo voy a mantener la oferta hasta que las grandes campañas de las multinacionales acaben. Antes el Black Friday era solo el viernes y, bueno. Pero ahora hay tiendas que están teniendo casi un 'mes negro' y así no se puede vivir. ¡El pequeño tiene que sobrevivir!", añade, indignada.

El escaparate de Gisela. Alba Rosado

Varios comerciantes, incluida la propia Lola, hacen hincapié en el afán que hay por adelantar las rebajas ahora que este tema no está legislado. "Entre que el frío llega a Málaga en noviembre y que vamos hilando el Black Friday con las rebajas de enero, que para muchos comienzan el 24 de diciembre, ¿me pueden decir cuándo vendo yo los zapatos de invierno a su precio?", comenta.

Respecto a lo que más piden los clientes, en su caso, son zapatillas de la casa. "Un regalo con el que se queda muy bien y que es un producto de calidad", dice. Así, desde Gisela, una tienda de lencería, ha visto que las abuelas suelen ir a comprar pijamas y las madres conjuntos lenceros para sus hijas como regalo de Navidad.

Gisela también lleva toda la semana en Black Week, pero como comentaba Nieves, de Menta, no han notado que la gente se interese más por los productos. "El viernes será distinto, pero de momento, poco movimiento", espeta.

Lola Soria, un comercio clásico en calle San Juan. Alba Rosado

Por su parte, Elena, trabajadora de Juguetes Carrión, cuenta que, en su caso, comenzaron las rebajas a principios de noviembre y que la gente está muy animada comprando. En la tienda, una abuela busca un cinturón de Pokémon para su nieto. "Misión imposible", se dice, cuando la joven le confirma que están agotadísimos.

Sin embargo, lo más buscado esta Navidad, de momento, en la juguetería están siendo 'Bellies', unos bebés con pelos de colores, y 'Superthings', unos pequeños personajes de colores. También algún modelo de 'Nancy'. Así que si en la carta de los Reyes Magos de los pequeños de la casa están estos nombres, desde los establecimientos jugueteros recomiendan avisar a los camellos para que se aligeren en encontrarlos a tiempo.

