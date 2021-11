Policías y guardias civiles se manifiestan en Málaga: "Nos quitan los medios para proteger al ciudadano"

"Si no se respeta a los agentes es muy complicado garantizar la seguridad del ciudadano". Ese es el sentir de las más de 40 asociaciones sindicales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se manifiestan este miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Reclaman que no se aplique "la derogación de la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana" que se mantiene vigente.

Si modifican esta ley -4/2015-, "nos quitan las herramientas para poder garantizar la seguridad a la sociedad", relata el secretario provincial de JUPOL, un sindicato de la Policía Nacional que apoya esta concentración. Explica que "cualquier botellón de gente joven se convierte en linchamiento contra los agentes y en destrucción del mobiliario", sin que los propios policías puedan defenderse con los medios adecuados.

"No se nos respeta como policías", continúa este agente, y "los que siempre salís perdiendo sois los ciudadanos". Entre las grandes dudas que existen en la intención de modificar esta ley por parte del Gobierno está, entre otras, la identificación de un sospechoso en apenas dos horas y, en caso de que no se hallen pruebas suficientes en ese tiempo, devolver al individuo al mismo lugar donde se le arrestó, cuando en "más de 90% identificados en un punto de control tienen antecedentes". Los agentes creen que estas propuestas originan un caos:"Es muy confuso, no llegamos a entenderlo", afirman.

Asimismo, también ponen de relieve que "existe un plazo de alegaciones para aquellas personas que son sancionadas y que no están conformes", pero que no "les quiten la veracidad de levantar un acta por destrozar mobiliario público o consumir droga en un parque infantil", entre otros hechos delictivos. Por ello, tanto policías como guardias civiles de Málaga portarán una pancarta con el lema 'No a la España insegura'. "Es una cuestión de unidad y de mantener el carácter de agente a la autoridad", exponen.

Por su parte, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil -AUGC- de Málaga, estos cambios en la ley orgánica 4/2015 suponen un "claro retroceso en la seguridad ciudadana". Si estas enmiendas que se han propuesto desde el espectro político prosperan,"va a ser cada vez más complicado asegurar los derechos de la ciudadanía", subrayan.

Entre otras medidas, se ha planteado "eliminar la sanción de falta de respeto a los agentes de la autoridad". El ciudadano podría tener rienda libre para insultar y grabar a los efectivos que procedan a su detención, "sin respetar el espacio de seguridad" tan necesario a la hora de proceder a un arresto. Además, destacan que "las grabaciones son muy manipulables", por lo que no sería complicado tergiversar una escena para hacer creer que el agente en cuestión "es un enfermo que abusa del poder". Por tanto, estiman que, si se cambia la ley, hay que dotar a los integrantes de estos cuerpos de cámaras para mostrar la realidad del proceso de detención.

Igualmente, el perfil del delincuente "cada vez es más violento y más joven" y no muestran ningún tipo de respeto por las autoridades policiales: "Se enfrentan a nosotros y les da igual", prosiguen. Por ello, exigen "corregir estas enmiendas" porque, desde el punto de vista policial, "es dañino para todas las partes".

En esta línea, el cacheo preventivo para comprobar si un individuo está armado también ha sido propuesto para eliminación: "Sólo se podrá hacer si hay indicios objetivos", explican resignados desde esta asociación. O eliminar como infracción el hecho de que se puedan contratar servicios sexuales en rúas cercanas a zonas infantiles sin poder multar al cliente por la cercanía a la que se encuentra de áreas destinadas a menores. "Combatimos la trata de seres humanos y nos los ponen cada vez más complicado", explican.

Por tanto, el objetivo de esta concentración es "hacerle ver al gobierno de que recapacite" para llevar a cabo esta derogación de la ley orgánica de protección de seguridad ciudadana y que "consulte con los sindicatos para llevar a cabo estas medidas". Así se podría evitar aprobar "una ley que sea restrictiva para el trabajo policial", concluyen.

