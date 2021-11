Importante mejora en la tramitación de licencias de obras en Málaga: llega el registro digital

El mismo día en que el Colegio de Arquitectos ha tensionado hasta extremos desconocidos su ya de por sí complicada relación con la Gerencia de Urbanismo de Málaga, el ente municipal anuncia una importante mejora en la tramitación de los expedientes de licencia de obras.

En concreto, tal y como ha informado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, se trata de abrir la posibilidad a los promotores para presentar sus proyectos por vía digital. "Es un paso de gigantes", ha opinado el edil, quien considera que con el mismo se va a minimizar el tiempo de espera en este tipo de trámites.

"Este va a ser el único departamento del Ayuntamiento que instaure de manera inmediata el registro digital y telemático, lo que permitirá no acudir al registro. Desde casa puedes presentar la licencia digital y le llegará al tiempo", sostiene.

Porque con la implantación de este mecanismo no sólo se abre la puerta al registro desde el propio despacho, sino también la posibilidad de emplear esta herramienta para realizar ciertas subsanaciones. En conclusión, se ganará en agilidad. "Supondrá la eliminación del tiempo, directamente", sostiene López.

La medida que ahora se anuncia, detalla, es fruto de un trabajo en el que se viene avanzando desde hace meses. De inicio sólo beneficiará al departamento de Licencias y lo hará mediante un programa temporal, a la espera de que el Centro Municipal de Informática (CEMI) avance en la licitación de un sistema definitivo.

"Desde hace un año tenía una guerra importante con el tema del registro", ha confesado el concejal de Ordenación del Territorio, quien subraya la importancia del registro electrónico y la existencia de "necesidades de mejora".

A esta medida suma la elaboración de convenios de colaboración que han sido remitidos a nueve colegios profesionales con los que tiene vinculación la Gerencia de Urbanismo: Aparejadores, Arquitectos, Administradores y Fincas, Ingenieros Técnicos de Obra Pública, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

A todos se ha remitido la propuesta de colaboración, en la intención que sean rubricados por sus máximos responsables. "Hemos rastreado los convenios a nivel nacional, de cualquier ciudad, que venga bien para mejorar los trámites; he firmado esos acuerdos y los he trasladado a cada uno para ver si los quieren firmar con nosotros o no", ha expuesto. Unas acciones con las que, reconoce López, se pretende "buscar cierta calma en esta reivindicación colectiva de mejoras".

