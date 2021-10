El primer proyecto 'coliving' de Málaga empieza a tomar forma

El Ayuntamiento de Málaga tiene ya sobre su mesa el que será el primer edificio coliving de la ciudad. Aunque sin todos los detalles del proyecto privado, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha dado a conocer este martes, aprovechando la presentación de la próxima edición del SIMED, que los técnicos municipales se encuentran analizando la documentación de esta operación.

"Ya tenemos el proyecto para transformar una parcela en un coliving para dar alojamiento transitorio a jóvenes y nómadas digitales", ha expuesto, incidiendo en que se trata de "oportunidad para aquellos que no quieren un alojamiento turístico".

La misma implicará la construcción de un inmueble destinado a este fin. El mismo se levantará sobre una parcela de uso residencial, según ha confirmado el edil, que ha asegurado que será el primero de otros proyectos a los que ya se empieza a dar forma. En este sentido, ha apuntado que se está ultimando el plan que permitirá poner en el mercado una serie de usos dotacionales para edificios de esta misma naturaleza.

Atendiendo a la teoría, una de las principales particularidades de estos proyectos colinving es que buscan ser una especie de extensión del coworking en el mercado de la vivienda. Para ello, suelen ser iniciativas que dotan a los residentes, generalmente profesionales afines, de espacios comunes, de manera que además de compartir un lugar de trabajo, comparten una casa donde pueden seguir intercambiando experiencias, laborales y vitales.

Esta actuación viene a sumarse a la recientemente facilitada por Urbanismo en el Parque Tecnológico de Andalucía. En concreto, se trata de la licencia de obras para la construcción de 105 alojamientos no permanentes y no turísticos destinados de manera particular a trabajadores de las empresas ubicadas en la tecnópolis. El complejo cuenta además con piscina y 56 plazas de aparcamiento.

De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente, la propuesta supone la ejecución de una edificación de 5 plantas destinada a apartahotel residencial de alojamientos temporales no permanentes no turísticos. El presupuesto de ejecución material de casi 10,4 millones de euros. El plazo de materialización es de 20 meses.

El conjunto del proyecto está formado por una única edificación en cuya volumetría se identifican tres brazos (bloque 1, bloque 2 y bloque 3) que se encuentran conectados en uno de sus extremos. Los brazos laterales tienen cuatro niveles y el brazo central cinco.

