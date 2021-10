Una empresa madrileña promueve 105 alojamientos temporales para trabajadores del PTA de Málaga

Una de las históricas demandas del antiguo Parque Tecnológico de Andalucía, actual Málaga TechPark, empieza a tener respuesta. Una promotora madrileña, Desarrollo Residencial Málaga, acaba de recibir licencia de obras para construir 105 alojamientos no permanentes y no turísticos destinados de manera particular a trabajadores de las empresas ubicadas en la tecnópolis. El complejo cuenta además con piscina y 56 plazas de aparcamiento.

De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente tramitado por la Gerencia de Urbanismo, la propuesta supone la ejecución de una edificación de 5 plantas destinada a apartahotel residencial de alojamientos temporales no permanentes no turísticos.

A los 105 alojamientos hay que sumar como servicios añadidos bar-cafetería, lavandería, salones comunes, sala polivalente, gimnasio, espacio de trabajo, sala social-cine, salón de eventos y bar de eventos.

La actuación se divide en dos fases. La primera de ellas incluye la edificación y la urbanización, con un presupuesto de ejecución material de casi 10,4 millones de euros. La segunda fase incorpora la piscina exterior (licencia independiente), con un valor estimado de 57.647 euros. El plazo de materialización es de 20 meses.

El conjunto del proyecto está formado por una única edificación en cuya volumetría se identifican tres brazos (bloque 1, bloque 2 y bloque 3) que se encuentran conectados en uno de sus extremos. Los brazos laterales tienen cuatro niveles y el brazo central cinco.

La operación urbanística avanza después de que el PTA emitiese informe favorable, fechado el pasado 26 de julio. En el mismo se concluye que el uso de residencial no permanente para personas que tengan en el parque ocupaciones temporales, "es uno de los aceptados por el artículo 27 del Plan Parcial".

Los datos que presenta el parque en la actualidad dan buena muestra del peso que tiene en la economía provincial. La información oficial eleva a 621 las empresas instaladas en la tecnópolis, con 20.345 trabajadores y una facturación anual de unos 2.104 millones de euros.

