El 'negocio' del espectáculo de Navidad en el Jardín de la Concepción.

Partiendo de la premisa de que toda iniciativa privada cuenta con cierto grado de riesgo, el que debe asumir el empresario que impulsa la iniciativa, las cifras económicas que rodean al espectáculo navideño que por primera vez se va a celebrar en el Jardín Botánico de la Concepción de Málaga dejan entrever una apuesta segura.

Y de ello parece ser plenamente consciente Proactiv, S. L., a la que el Ayuntamiento ha adjudicado recientemente la concesión demanial del recinto histórico para organizar un evento único en la capital de la Costa del Sol. Los 35 años de experiencia que arrastra la firma, responsable de actuaciones similares en otras ciudades europeas, reducen al mínimo la duda respecto a sus previsiones de éxito.

Los parámetros objetivos que se conocen hasta el momento, que habrán de ser correspondidos o no por el público, permiten estimar unos ingresos finales que pueden rondar, en el mejor de los casos, los 1,8 millones de euros.

Una cuantía que supera con mucho los algo más de 50.000 euros que paga en concepto de canon por la cesión de la finca por parte del Consistorio. A esto hay que agregar que, según la empresa, los gastos estimados se aproximan al millón de euros.

Esa es la cuantía que, grosso modo, calcula EL ESPAÑOL de Málaga, tras relacionar los diferentes precios de las entradas generales, las siete sesiones de media que tendrán lugar cada jornada y el calendario de funcionamiento, entre el 27 de noviembre próximo y el 9 de enero. Detalles a los que agregar un aforo máximo estimado de 500 personas.

Son, en total, 44 jornadas en el calendario. Aunque de éstas, hay que restar el 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero. Es decir, efectivos son 41 días, con un total de 287 sesiones. Tomando en consideración un aforo máximo estimado de 500 personas por pase, el número potencial de personas que asistirán al espectáculo será de unas 143.000.

Bien es cierto que, tal y como informa la organización en la web del espectáculo, Las Luces del Botánico, el precio de las entradas no es el mismo todos los días. A saber. El máximo previsto es de 14 euros los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos. Una situación en la que se cuentan 22 fechas, con un total de 154 pases y un aforo global de unos 77.000 espectadores. Conforme a estas previsiones favorables, los ingresos resultantes podrían alcanzar los 1.078.000 euros.

De los 14 euros se pasa a 12 euros los lunes, martes, miércoles y jueves siempre que no sean festivos o vísperas de festivos. Se cuentan en esta situación 19 jornadas, con un total de 133 pases, con un aforo máximo de 66.500 visitantes. Y ello se traduce, en el mejor de los casos, en casi 800.000 euros.

Son valores que se corresponden, es cierto, sólo y exclusivamente con la entrada general. Porque la organización anuncia en su web rebajas para personas con diversidad funcional, estudiantes, mayores de 65 años y menores de 18 años, siendo gratuito el paseo para menores de 2 años. Y, pensando en las familias, incluye un pack familiar que permite que dos adultos y dos menores de edad puedan entrar por 36 euros.

Todo ello queda pendiente, en cualquier caso, de que la Junta de Andalucía valide el aforo estimado por la organización. Y no incluye otras posibles vías de ingresos procedentes de ciertas consumiciones en los puestos que se instalen. Sobre el particular, Proactiv ya señaló que la intención es que estos no sean muchos. Queda por concretar cuántos. También estaba pendiente la empresa de que la Administración regional diese luz verde a su apuesta por instalar una especie de tiovivo histórico.

Una de las particularidades del espectáculo propuesto es que dispondrá de banda sonora creada especialmente para la ocasión. Entre los atractivos se incluye una representación en la que Amalia Heredia, marquesa de Casa-Loring, a través de su diario, contará una narración dramatizada de los recuerdos y las bellas historias que han acontecido en este emplazamiento.

Y a ello hay que sumar más de dos kilómetros de recorrido con ambientación musical, dos millones de puntos de luz, siluetas iluminadas del rey Alfonso XIII, de Sissi Emperatriz y la reina Isabel II...

