De la Torre precisa que el Museo Hermitage sería un proyecto de "costo cero" para Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que si la sede del Hermitage se ubicara en la ciudad sería "a costo cero" y, además, ha incidido en que no supone competencia alguna en relación con el resto de espacios culturales de la capital porque va a "enriquecer" la oferta de Málaga.

Así lo ha defendido tras ser preguntado por las discrepancias que tienen, entre otros, la portavoz municipal de Cs y concejala de Cultura, Noelia Losada, en cuanto a la posibilidad de que el Hermitage recale en Málaga.

De la Torre ha explicado que no ha tenido ocasión aún de hablar con Losada sobre esta cuestión pero ha asegurado que "no debe haber diferencias de opinión" si la portavoz municipal de Cs "conoce bien las circunstancias del Hermitage".

"Quizá la característica que no conoce, y no he tenido ocasión de llamarla, es el hecho de que no nos va a costar un euro de acuerdo con lo proyectado por el Museo del Hermitage de acuerdo con la planificación de los promotores", ha indicado.

Al respecto, ha recordado que el proyecto planteado en Barcelona "era a cargo de ellos y el que plantean en Málaga, y que nos han preguntado si estamos interesados y nosotros hemos dicho que sí, es a cargo de ellos". "A cargo de ellos en la inversión y a cargo de ellos en el mantenimiento. Por lo tanto, costo cero, no hay ninguna incompatibilidad con otros temas culturales", ha sentenciado.

"Así se ha sabido en la prensa de hace años cuando lo planteaban en Barcelona; no sé las razones por las que el Ayuntamiento (de Barcelona) se lo niega, respeto esas razones, pero nunca el planteamiento era 'hágase por parte del Ayuntamiento'. Ni se le plantea a Barcelona ni nos lo plantea a nosotros", ha expuesto.

Y en esta línea ha aseverado: "Es un proyecto de costo cero para nosotros, de gran interés desde el punto de vista cultural, es evidente, y por tanto tiene todo mi apoyo, y creo que cuando Losada conozca estas características, espero que también manifieste su apoyo".

A su juicio, "es bueno como sinergia con la oferta cultural restante, es bueno para la economía, empleo y para la propia posibilidad de promoción y cohesión social como hacen los museos en Málaga".

En cuanto a nuevos contactos con los promotores de la iniciativa, ha señalado que no ha habido nuevos, recordando que tenían que tener contacto con la Autoridad Portuaria, dado el interés por asentarse en espacio portuario. En concreto, en un solar situado al este de la zona delimitada para el auditorio. Para De la Torre, ambas actuaciones no son incompatibles.

"Esa parcela está libre; ahora mismo la tiene ocupada temporalmente el Puerto para actividades logísticas, pero desde el punto de vista de destino no hay ninguna incompatibilidad con el auditorio", ha indicado.

El alcalde ha dado detalles de la reunión telemática que mantuvieron con los responsables del museo para abordar el proyecto. En la misma, "garantizaban ese interés del propio museo de San Petersburgo, y ellos van a hacer actividades expositivas y en torno a ellas conferencias...". Sea como fuere, habla de "un futurible" y de que será en el momento en que se concrete el acuerdo, si es que ocurre, cuando se determinen los detalles.

Sigue los temas que te interesan