Muere un joven de 20 años con coronavirus en Málaga tras llevar ingresado 10 días

Un joven de 20 años ha muerto por coronavirus en el Hospital Regional de Málaga, ha confirmado el complejo hospitalario a EL ESPAÑOL de Málaga. El paciente llegó en estado muy grave, con serios problemas respiratorios, al hospital de Carlos Haya el pasado 21 de agosto. Finalmente, tras confirmarse que estaba contagiado y se administrara tratamiento, falleció este lunes al empeorar su situación.

Este vecino, natural de Málaga, no registraba ninguna patología previa. El chico de 20 años no estaba inmunizado porque no pudo ponerse la vacuna, confirman fuentes cercanas a la familia del fallecido. Se contagió antes de que los sanitarios administraran la primera dosis a los nacidos en 2001. Igualmente, persona que de positivo por coronavirus debe esperar al menos un mes para poder vacunarse.

El trágico suceso ocurre sólo tres semanas después de lo sucedido en el Hospital Costa del Sol. Otra joven de 20 años con coronavirus murió el pasado 8 de agosto en el complejo sanitario marbellí. La paciente tampoco tenía puesta la vacuna. "Tenía la cita, pero ya había dado positiva", aclaró la familia a EL ESPAÑOL de Málaga.

Victoria, que murió la madrugada del domingo, "tenía factores de riesgo asociados", señalaron desde el hospital marbellí a EL ESPAÑOL de Málaga. Sin embargo, la tía de Victoria desmintió la versión del Costa del Sol. Dolores contó que la joven sólo sufría una pequeña minusvalía o discapacidad intelectual por inmadurez y que no tenía una enfermedad grave previa.

Dolores describió a su sobrina como una joven llena de vida. "Era una niña muy noble y muy buena. Todo el mundo la quería", recordó a este medio sobre Victoria, que tenía sus pequeños brotes a causa de la impotencia que le provocaba una pequeña discapacidad intelectual por inmadurez al hacer su día a día. "También estaba gruesa, lo que le hacía tener unos pocos complejos", se lamentó.

