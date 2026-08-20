Encuentran muerto a un hombre de 36 años dentro de un vehículo en la A-7 en Vélez-Málaga (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 36 años fue hallado muerto dentro de su coche en el arcén de la A-7 en Vélez-Málaga. El hallazgo se produjo tras la alerta de un conductor sobre un vehículo parado en el kilómetro 961 de la autovía. Servicios sanitarios y Guardia Civil acudieron al lugar y certificaron el fallecimiento del hombre. Por el momento, se desconocen las causas y circunstancias del suceso.

Un hombre de 36 años ha sido localizado muerto este jueves dentro de su coche en la parte del arcén de la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Así, el sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado por un conductor sobre las 08,15 horas de este jueves de que había un vehículo en el arcén, en el kilómetro 961 de la A-7, a su paso por la citada localidad malagueña y en sentido Málaga.

Según el alertante, podría tratarse de un accidente, precisando el mismo que el vehículo estaba parado, con la parte trasera pegada al guardarraíl y que en el interior había una persona.

De inmediato, el 112 dio aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil, quienes han certificado el fallecimiento de un hombre de 36 años. Se desconocen, por el momento, más datos y circunstancias de los hechos.