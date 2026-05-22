Dos detenidos en Vélez-Málaga con MDMA, tusi y cocaína tras una persecución en Chilches-Costa

Una imagen de todo lo que se localizó en la intervención.

Las claves

Las claves Generado con IA Dos hombres de 51 y 52 años fueron detenidos en Vélez-Málaga tras una persecución policial en Chilches-Costa. Se les incautaron 52,54 gramos de cocaína y 13,19 gramos de marihuana en el vehículo durante la intervención. En el registro domiciliario se hallaron 19,53 gramos de MDMA, 29,66 gramos de tusi (cocaína rosa) y otros útiles para el tráfico de drogas. El principal sospechoso utilizaba tanto entregas a domicilio como la venta directa desde su vivienda para distribuir las sustancias.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga ha puesto fin a la actividad de un presunto distribuidor de drogas que operaba en la comarca de la Axarquía.

La operación se ha saldado con dos arrestos: un varón de 51 años, sobre el que recaía la investigación principal, y su acompañante, de 52, ambos sorprendidos cuando circulaban en un vehículo por la zona costera.

El dispositivo policial arrancó cuando los investigadores recibieron información sobre un individuo que, al parecer, se dedicaba de forma continuada al menudeo de sustancias estupefacientes. Según ha trasladado la Policía Nacional en un comunicado, el sospechoso alternaba dos modalidades para colocar la mercancía entre sus clientes. La primera era la conocida como "telecoca", un sistema de entrega a domicilio en el que era él mismo quien acudía al punto pactado con el comprador. La segunda consistía en despachar la droga directamente desde su vivienda.

Una vez activados los dispositivos de seguimiento, los agentes pudieron documentar las maniobras del investigado y confirmar la mecánica de las transacciones. El desenlace llegó durante uno de estos operativos de vigilancia, cuando el conductor del coche en el que viajaba el sospechoso como copiloto comenzó a ejecutar maniobras evasivas y a conducir de forma temeraria, presumiblemente al percatarse de la presencia policial. Esa reacción obligó a los agentes a intervenir antes de lo previsto.

La interceptación se produjo en la zona de Chilches-Costa, donde ambos ocupantes fueron identificados y, acto seguido, detenidos. La inspección del vehículo arrojó un primer resultado tangible: 52,54 gramos de cocaína y 13,19 gramos de marihuana, hallazgo que motivó la imputación de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La operación tuvo todavía una segunda fase. Los investigadores practicaron una entrada y registro en el domicilio de uno de los arrestados, donde el material localizado terminó de perfilar la dimensión de la actividad. Allí se intervinieron 19,53 gramos de MDMA, 29,66 gramos de tusi, la conocida como "cocaína rosa", y otros 3,64 gramos de cocaína. Junto a las sustancias aparecieron también los instrumentos habituales del menudeo: una balanza de precisión, bolsas monodosis listas para la distribución, tijeras y diversos útiles destinados al envasado de las dosis.