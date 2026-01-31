Hallan el cadáver de una anciana en Algarrobo-Costa: la casa estaba "en condiciones insalubres"

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo sin vida de una mujer de 77 años fue hallado en una vivienda de Algarrobo-Costa en condiciones insalubres, con presencia de heces y orines. La anciana residía con su hijo, quien estaba a su cargo. La Guardia Civil investiga posibles deficiencias en el cuidado y atención recibida por la mujer. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que indica que podría llevar varios días fallecida. La autopsia determinará la causa exacta de la muerte, que en principio apunta a origen natural. El hijo de la fallecida está siendo investigado, pero no ha sido detenido; podría enfrentarse a cargos por un posible delito de abandono.

El cuerpo sin vida de una mujer de 77 años fue localizado durante la noche del pasado viernes en una vivienda de Algarrobo Costa. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a EL ESPAÑOL de Málaga, el domicilio presentaba unas condiciones de salubridad muy deficientes, con presencia de heces y orines.

La fallecida residía en la vivienda junto a su hijo, que estaba a su cargo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer si existieron deficiencias en el cuidado de la anciana, para lo que se está analizando tanto el estado del inmueble como la atención que recibió en los días previos a su muerte.

Por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, los investigadores consideran que la mujer podría llevar varios días fallecida en el interior del domicilio. Vecinos reseñaron el mal olor que procedía del interior del inmueble. No obstante, será la autopsia la que determine de forma definitiva las causas del fallecimiento, que, según las primeras informaciones de la Benemérita, apunta a una muerte de origen natural, sin indicios de violencia.

Aunque no se investiga un homicidio, los investigadores no descartan que, en función del resultado de las diligencias, el hijo pueda enfrentarse a una posible imputación por un presunto delito de abandono en el cuidado de la anciana. Desde el cuerpo han confirmado que, en el momento del hallazgo del cadáver, el hombre pasó a ser investigado, aunque no ha sido detenido.