La Cueva de Nerja (Málaga) supera los 18 millones de visitantes en sus 63 años de historia

La Cueva de Nerja, descubierta el 12 de enero de 1959 por cinco jóvenes, cumple su 63 aniversario como uno de los emplazamientos turísticos por excelencia de la provincia de Málaga. En este periodo de tiempo, este Bien de Interés Cultural (BIC), ha recibido ya a más de 18 millones de visitantes.

Con motivo de esta efemérides, han tenido lugar diversos actos tanto en el recinto de la cavidad como en el Museo de Nerja, perteneciente a la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja. El presidente de la Fundación, Javier Salas, ha dado la bienvenida a los descubridores asistentes, agradeciendo "su proeza y la labor clave que han desempeñado durante estos años, siempre al lado de la cavidad y de su historia". Con ellos, ha tenido lugar una visita a la cueva y su recinto en la que los descubridores han comentado su vivencia.

Posteriormente, ha tenido lugar el acto central, con dos de los descubridores Miguel Muñoz y José Torres; María López, viuda del descubridor José Luis Barbero; y los patronos de la Fundación. Entre estos últimos, además de Salas, el vicepresidente segundo, Francisco Salado; el vicepresidente primero, José Alberto Armijo, y las vocales de la Fundación y delegadas del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Casero y Nuria Rodríguez.

En las intervenciones han destacado la recuperación en las cifras de personas que han acudido al monumento, en particular gracias al público nacional. El dato previo a la llegada de la pandemia, correspondiente a 2019, dejó 441.590 visitantes, número que se desplomó hasta los 149.271 de 2020.

El último ejercicio la situación ha mejorado, cerrándose en 289.349 visitantes, casi un 35% menos que antes de la llegada de la Covid. La suma de todas las personas que han recorrido la Cueva de Nerja desde su descubrimiento dispara el conjunto a 18,5 millones.

Retos para 2022

El presidente de Fundación Cueva de Nerja ha destacado los retos de la cavidad para 2022, precisando que se va a poner en funcionamiento la sala de realidad virtual, con la que se busca el doble objetivo de hacer la cueva más accesible y acercarla más a los visitantes.

Con esta tecnología se darán a conocer las Galerías Altas y las Galerías Nuevas, que no son visitables. Asimismo, ha detallado, se va a mostrar el arte rupestre que alberga la Cueva de Nerja y que no se enseña al público por motivos de conservación. Otro de los logros es que permitirá que las personas que no pueden acceder a la cavidad por motivos de salud, ya que cuenta con más de 458 escalones en el recorrido completo, podrán disfrutar de esta gruta desde la sala de realidad virtual.

En 2022, además, la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja ha asumido los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que comenzarán a implantarse desde este año. Asimismo, ha agregado la Cueva de Nerja sigue apostando por la calidad, manteniendo las diferentes certificaciones obtenidas.

"Existe también un importante objetivo para la cavidad, que se plantea a medio plazo, y es el de llegar a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para lo que se está trabajando en los pasos necesarios", ha explicado.

Por otro lado, en el Museo de Nerja se ha llevado a cabo la firma institucional del presidente de la Fundación de Servicios Cueva de Nerja con los alcaldes de los municipios de: Almáchar, Iznate, Nerja, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Con ello se abren líneas de colaboración entre el Instituto de Investigación y el Museo de Nerja para asesorar a estos consistorios en proyectos sobre patrimonio histórico o museístico.

