Muere un hombre de 58 años tras caer de una tabla de paddle surf y golpearse contra una roca en Fuengirola

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Las claves Generado con IA Un hombre de 58 años falleció en Fuengirola tras caer de una tabla de paddle surf y golpearse la cabeza contra una roca. El accidente ocurrió sobre las 18:30 horas cuando el hombre practicaba paddle surf en una playa del municipio malagueño. Servicios sanitarios y equipos de salvamento intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida. Las causas exactas de la caída no han sido esclarecidas, según fuentes municipales.

Un hombre de 58 años ha fallecido este martes en Fuengirola después de sufrir un accidente mientras practicaba paddle surf en una playa del municipio malagueño. El hombre cayó de la tabla por causas que aún se desconocen y se golpeó la cabeza contra una roca.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18.30 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso de la Policía Local alertando de que un bañista había resultado herido tras caer sobre unas rocas y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, además de los equipos de salvamento y socorrismo de la playa, que intervinieron de inmediato para intentar estabilizar al afectado. Los efectivos realizaron maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron evitar su fallecimiento.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el hombre se encontraba sobre una tabla de paddle surf cuando, por motivos que no han trascendido, cayó al agua y terminó golpeándose la cabeza contra una roca.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron finalmente la muerte del hombre, de 58 años.