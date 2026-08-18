Los 25 años de BIOPARC Fuengirola salen a la calle: una exposición recuerda sus historias y animales

Exposición del 25 Aniversario en el paseo Marítimo de Los Boliches en BIOPARC Fuengirola. BIOPARC Fuengirola

Las claves

Las claves Generado con IA BIOPARC Fuengirola celebra su 25 aniversario con una exposición fotográfica al aire libre en el Paseo Marítimo de Los Boliches. La muestra recorre la transformación del antiguo zoológico municipal en un referente de conservación, educación y bienestar animal. La exposición destaca tanto a las especies emblemáticas como al equipo humano que trabaja en el parque, y estará disponible hasta el 18 de octubre. BIOPARC Fuengirola ha sido reconocido recientemente como el zoológico número 1 de Andalucía según Tripadvisor.

El saber formar parte de una ciudad y, finalmente, convertirse en parte de su memoria es algo que BIOPARC Fuengirola sabe perfectamente. Por ello, en su 25 aniversario ha decidido mirar hacia atrás y honrar a todos los que le han acompañado en este camino.

Concretamente, a las personas, los animales y las historias que han acompañado la transformación de aquel antiguo zoológico municipal en el proyecto de conservación, educación ambiental y protección de especies que es hoy.

Desde este martes, el Paseo Marítimo de Los Boliches acoge una exposición fotográfica al aire libre que permite recorrer esos 25 años a través de imágenes, según han informado en un comunicado.

Esto es una ventana abierta a vecinos, turistas y paseantes que podrán descubrir cómo ha cambiado BIOPARC Fuengirola y qué hay detrás de un proyecto que lleva un cuarto de siglo conviviendo con la ciudad. Esta muestra permanecerá expuesta hasta el 18 de octubre.

La muestra reúne fotografías de algunas de las especies más emblemáticas que han formado parte de esta historia.

Al mismo tiempo pone el foco en quienes hacen posible el día a día del parque: cuidadores, veterinarios, conservadores, educadores, técnicos y otros profesionales cuyo trabajo permanece habitualmente alejado de la mirada del visitante.

La exposición propone así un recorrido por diferentes momentos de estos 25 años, desde la evolución del propio parque hasta algunas de las historias protagonizadas por sus animales.

Una mirada que permite entender cómo ha cambiado la manera de concebir un zoológico y cómo conceptos como la conservación, la investigación, la educación ambiental y el bienestar animal han ido adquiriendo un papel cada vez más relevante.

25 años que también pertenecen a Fuengirola

Durante las próximas semanas, las imágenes podrán encontrarse con la mirada de quienes pasean por Los Boliches, convirtiendo un espacio cotidiano de la ciudad en un pequeño museo al aire libre.

La exposición invita, en cierto modo, a detenerse y mirar. A reconocer especies, descubrir otras y recordar que muchos de los animales que han pasado por BIOPARC Fuengirola han formado parte de la memoria de varias generaciones de familias malagueñas.

Para quienes conocen el parque desde hace años, la muestra será también una oportunidad para reencontrarse con algunas de esas historias.

Inauguración de la exposición 25 Aniversario de BIOPARC Fuengirola. BIOPARC Fuengirola

Para quienes lo descubren por primera vez, una manera de acercarse a un proyecto que nació en Fuengirola y que durante estos 25 años ha ido transformando su relación con la naturaleza.

Y todo ello en un momento especialmente significativo para BIOPARC Fuengirola. El parque acaba de situarse como el zoológico número 1 de Andalucía en la clasificación de Tripadvisor de 2026, una posición basada en las valoraciones y preferencias de los viajeros, y ha recibido además el reconocimiento Travellers’ Choice de la plataforma.

Inauguración de la exposición

La inauguración ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula; el presidente de Rain Forest, José Maldonado; y el director de BIOPARC Fuengirola, Francisco de Asís García, quienes han realizado un recorrido por la exposición.

Más que una exposición sobre animales, la propuesta pretende ser una exposición sobre historias: las de una ciudad y un parque que han crecido juntos; las de los profesionales que han dedicado su trabajo a cuidar y proteger especies; y las de unos animales que, durante estos años, se han convertido también en parte del recuerdo de quienes los han conocido.