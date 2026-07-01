El joven ahogado la Noche de San Juan en Fuengirola es un sueco de 34 años: su familia recauda fondos para repatriarlo

Una imagen de la playa en el momento del hallazgo del cadáver y el fallecido. FUENGIROLA SE QUEJA // GOFUNDME

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Las claves Generado con IA Mark Sebastian Tallbom, sueco de 34 años, falleció ahogado en la playa de Los Boliches, Fuengirola, tras bañarse en la Noche de San Juan. La familia del joven ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para repatriar su cuerpo a Suecia y cubrir los gastos del funeral. El suceso ocurrió después de los fuegos artificiales, pese a las advertencias de su madre de no bañarse tan tarde. Hasta el momento, la campaña solidaria ha recaudado 467 de los 3.000 euros necesarios para la repatriación y ceremonia en Estocolmo.

El joven hallado sin vida en la playa de Los Boliches, en Fuengirola, tras la Noche de San Juan era Mark Sebastian Tallbom. Tenía 34 años, era de origen sueco y residía en el municipio malagueño donde tristemente falleció.

Según ha confirmado su familia, el chico murió ahogado en la madrugada del 24 de junio, después de entrar a bañarse al mar tras los fuegos artificiales de las fiestas de San Juan. Su familia ha puesto en marcha una recaudación de fondos para repatriar su cuerpo a Suecia y sufragar los gastos de su funeral.

El joven se metió al agua sobre las 00.30 horas, según ha relatado su madre en sus redes sociales, que le pidió que no se bañara en el agua tan tarde. "Acabábamos de ver los fuegos artificiales y se empeñó en bajar a bañarse aunque yo le dije que no", ha escrito la mujer, consternada con la pérdida de su hijo, cuyo cuerpo apareció en la orilla al mediodía del 24 de junio.

La familia no perdió la esperanza en ningún momento, comunicando su desaparición al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre las 8.40 horas. Pero no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

La iniciativa solidaria, lanzada a través de la plataforma GoFundMe por el cuñado del fallecido, busca cubrir los gastos de la cremación y del traslado del cuerpo hasta Suecia, donde la familia prevé celebrar el funeral en la iglesia de Rimbo, en Estocolmo. La recaudación ha reunido hasta el momento 467 de los 3.000 euros que se ha fijado como objetivo.

La hermana del joven ha expresado su dolor en redes sociales y ha pedido apoyo, tanto económico como emocional. "Mi dulce hermanito falleció después de ir a nadar durante las celebraciones de San Juan aquí en España", ha escrito también. La familia, "absolutamente desconsolada", asegura que el joven "será extrañado para siempre" y ha compartido imágenes divertidas del chico en la recaudación de fondos.

Su madre tenía previsto viajar con su hijo a Suecia el 1 de julio. La muerte de Sebastián ha obligado a aplazar ese plan, que ahora hará para despedirlo. "El destino quiso otra cosa", ha lamentado.