En libertad el hombre que intentó secuestrar a una niña en el mercadillo de Fuengirola (Málaga)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola (Málaga) ha acordado este miércoles la puesta en libertad provisional del hombre detenido por un presunto intento de detención ilegal de una niña en esta localidad de la Costa del Sol.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada ha impuesto al investigado una orden de alejamiento y la prohibición de residir en los municipios de Fuengirola y Mijas.

El detenido fue trasladado este martes a dependencias judiciales. Sin embargo, la juez de guardia decidió prorrogar la detención y aplazar su declaración hasta que pudiera comparecer también un testigo de los hechos que no había sido citado ni trasladado al juzgado.

Ya este miércoles se han podido tomar declaración tanto al arrestado como a ese testigo del presunto intento de secuestro. Tras la comparecencia, y a petición del Ministerio Fiscal, la magistrada decretó su puesta en libertad provisional mientras se le investiga por un presunto delito de detención ilegal en grado de tentativa.

Además, también a petición de la Fiscalía, el juzgado ha acordado una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el mercadillo del municipio. Según las primeras informaciones, la niña, de cinco años, se encontraba allí junto a su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando sus familiares advirtieron que un hombre trataba de llevársela.

Los propios familiares lograron retener al sospechoso, de 45 años, hasta la llegada de la Policía Local, que procedió a su detención y posterior puesta a disposición judicial.