Hurto en Fuengirola: detenida una mujer de 47 años por sustraer dinero del bolso de una clienta en el supermercado

Detenida por robar a otra mujer mientras hacia la compra en un supermercado de Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 47 años fue detenida en Fuengirola por la Policía Nacional por presuntamente robar dinero del bolso de una clienta en un supermercado. La sospechosa actuó junto a una cómplice que distrajo a la víctima para facilitar el hurto. La Policía Nacional recomienda mantener una actitud vigilante ante acercamientos sospechosos, ya que pueden tratarse de maniobras delictivas.

Una mujer de 47 años ha sido detenida este viernes en Fuengirola por la Policía Nacional, por su presunta responsabilidad en un delito de hurto perpetrado contra una ciudadana que hacía la compra en un supermercado de la localidad.

Así, con ayuda de una compinche, que utilizó una maniobra de distracción, la detenida aprovechó un descuido de la víctima para introducir la mano en su bolso y sustraerle un sobre que contenía dinero en efectivo, ha indicado la Policía Nacional.

Por último, desde la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho un llamamiento para estar prevenidos, aumentando la actitud vigilante ante acercamientos sospechosos de personas desconocidas, aún cuando puedan resultar inofensivas y nos ofrezcan ayuda.

Al respecto, han indicado que tales acciones podrían esconder una maniobra delictiva.