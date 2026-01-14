Falsa denuncia por malos tratos en Fuengirola: acusa a su expareja por amenazas cuando estaba ya en los calabozos

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 40 años fue detenida en Fuengirola por denunciar falsamente a su expareja por amenazas y quebrantamiento de orden de alejamiento. La denuncia de la mujer relataba dos episodios de presunta violencia de género ocurridos el 2 de enero y la madrugada siguiente. La Policía Nacional comprobó que el hombre denunciado estaba en los calabozos desde las 12:00 horas del 2 de enero, lo que invalidaba la acusación. Ambas partes fueron puestas a disposición judicial el 3 de enero tras comprobarse la falsedad de la denuncia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Fuengirola (Málaga) a una mujer de 40 años por denunciar falsamente a su expareja sentimental, un hombre de 64 años, al que acusó de amenazarla y quebrantar una orden de alejamiento.

El arresto de la mujer, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, se realizó tras interponer denuncia en la Comisaria de Fuengirola contra su expareja.

La denunciante relató un doble episodio en el ámbito de la violencia de género.

En primer lugar, argumentó que el día 2 de enero, a las 20:00 horas, el agresor quebrantó una orden de alejamiento e

intentó sobornarla, ofreciéndole dinero para retirar una denuncia por malos tratos; y que, unas horas después, a las 01:30 h. del día siguiente, activó los servicios de emergencias por una nueva aproximación de su excompañero sentimental, que llegó incluso a amenazarla.

Ante estos últimos hechos, una patrulla de la Policía Nacional acudió de madrugada a este servicio, entrevistándose con la supuesta víctima, quien expresó su deseo de interponer denuncia contra su expareja.

Los agentes le facilitaron incluso el traslado a las dependencias de la comisaría. Tras la recepción de la denuncia, los agentes comprobaron que el denunciado se hallaba precisamente en los calabozos de sus dependencias desde las 12:00 horas de ese mismo 2 de enero.

El sujeto fue localizado y arrestado por otra denuncia interpuesta anteriormente por su expareja, esta vez por un episodio de

violencia de género acontecido unos días antes.

Finalmente, la mujer fue detenida por un delito de denuncia falsa. Las dos partes pasaron a disposición judicial la mañana del día 3 de enero.