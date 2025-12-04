Detenido en Fuengirola un hombre por sustraer las llaves de un edificio y entrar en varios pisos turísticos para robar

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional detuvo en Fuengirola a un hombre de 30 años por presuntamente robar llaves de apartamentos turísticos y cometer varios robos. El sospechoso accedía a los pisos vacacionales usando las llaves sustraídas de la portería del edificio, lo que le permitía entrar sin forzar puertas. Se le atribuyen cuatro robos con fuerza en inmuebles de la localidad, además de una tentativa de robo en un club de pádel. El detenido fue localizado en un hostal donde le incautaron efectos robados, las llaves de uno de los apartamentos y la ropa utilizada durante los delitos.

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola (Málaga) a un hombre de 30 años por, presuntamente, forzar la portería de un edificio y sustraer un juego de llaves de apartamentos turísticos con los que adentrarse en los mismos.

Los agentes le atribuyen un total de cuatro robos con fuerza en inmuebles de la localidad.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos al grupo de Robos de la Comisaría de Fuengirola, se inició tras sendas denuncias que los agentes terminaron relacionando.

Una de las denuncias se refería a un robo en la portería del conserje de un edificio situado en el paseo marítimo en el que fueron sustraídas las llaves de ocho viviendas, custodiadas en una caja de seguridad.

El otro hecho delictivo guardaba relación con la sustracción de efectos de valor en un apartamento del mismo bloque, cuya puerta no presentaba signos de forzamiento.

Las pesquisas confirmaron que el artífice había sustraído, en primer lugar, las llaves que permanecían bajo custodia en la portería del conserje. Ya con las llaves en su poder, el investigado tuvo vía libre para acceder al piso vacacional, sin necesidad de violentar la puerta, aprovechando que el morador no se hallaba en ese momento en el interior para apoderarse de joyas y otros efectos de valor.

Con la colaboración de indicativos de Seguridad Ciudadana se identificaba a un sospechoso que, a continuación, tras las diligencias de investigación practicadas, resultaría detenido en relación con los hechos.

El investigado fue localizado en un hostal en Fuengirola, interviniéndole varios efectos que le incriminarían en los hechos delictivos, incluidas las llaves de uno de los apartamentos objeto de robo, además de la indumentaria utilizada durante el robo.

Esta misma persona fue identificada, además, como responsable de otros dos hechos delictivos, incluida la tentativa de robo en un club de pádel de la localidad.