Abre en Málaga la primera tienda de peluches personalizados de España: tiene 80 m2 con más de 40 modelos

Las claves nuevo Generado con IA Abre en Málaga la primera tienda de peluches personalizados de España bajo el nombre My Soul Mate, ubicada en el centro comercial Miramar. La tienda ofrece más de 40 modelos de peluches, con opciones de personalización como densidad del relleno, 10 aromas diferentes, mensajes grabados y accesorios variados. El proceso de personalización incluye la creación de un diploma de adopción y una foto de recuerdo, brindando una experiencia creativa para niños y adultos. La tienda genera hasta siete empleos directos y se planea expandir el concepto a otras ciudades de España tras su éxito en países como Reino Unido, EE.UU. y Canadá.

Si han estado en Londres y han visitado la mítica juguetería Hamleys habrán podido disfrutar de un divertido concepto en una de sus plantas llamado Build a bear. Cada cliente que lo desee elige la 'piel' del peluche, lo rellena con ayuda de un empleado y le pone incluso alma, ya que le introducen dentro un corazón y tienen que bautizarlo con un nombre que queda escrito en un diploma acreditativo. También podrá hablar, grabando un mensaje personalizado, y oler a frutas o dulce. Esta idea acaba de aterrizar en España gracias a una firma malagueña que ha abierto la primera tienda de My soul mate.

El centro comercial Miramar amplía su oferta comercial con la apertura de esta tienda de peluches con acento malagueño. Con 80 metros cuadrados y situada en la planta baja del centro comercial, la firma generará hasta siete empleos directos, impulsando así el empleo local a la vez que acerca un nuevo concepto de juguetería que además de triunfar en Reino Unido, también arrasa en Estados Unidos o Canadá.

My Soul Mate ofrece al cliente la experiencia de crear un peluche personalizado con una selección de más de 40 modelos de animales. El cliente podrá seleccionar también la densidad del relleno y elegir entre 10 esencias u olores que ponerle. Además, podrá incluir un mecanismo reproductor de mensaje personalizado y, por supuesto, decantarse entre una amplia variedad de outfits y accesorios que previamente ha seleccionado un equipo experto internacional. El proceso de personalización también incluye la opción de adquirir un certificado de adopción e incluso una foto finish a modo de recuerdo.

My Soul Mate abrió en Miramar este viernes 28 de noviembre y el creador de la firma apunta que Málaga será la cuna para el negocio, pero la intención es expandirlo a otras ciudades de España. Por su parte, Nacho Domínguez, director de Miramar, aplaude que la primera apertura en España sea la de Miramar: “Damos la bienvenida a ‘My Soul Mate’, es un espacio de ensueño para grandes y pequeños. Elegir Miramar como primer destino, después de ver cómo ha funcionado este modelo fuera de España, nos hace ser partícipes de la esencia y originalidad que desprende”.

La apertura de peluches personalizados en Miramar coincide en el tiempo con la programación navideña diseñada especialmente para las familias donde la presencia de los niños resulta más elevada por la participación en los talleres infantiles, el poblado de los sueños de la Navidad, la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos.