La Policía Nacional auxilia a un hombre de 88 años con signos de deshidratación en el baño de su casa en Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional rescató a un hombre de 88 años con signos de deshidratación e inmovilidad en el baño de su domicilio en Fuengirola. El hombre, que vivía solo, llevaba una semana sin ser visto, lo que alertó a los vecinos y al conserje del edificio, quienes avisaron a la policía. Los agentes accedieron al domicilio a través de una vivienda contigua gracias a la colaboración de un vecino y hallaron al octogenario en estado grave. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el hombre fue evacuado en ambulancia al hospital, donde se recupera.

La Policía Nacional ha rescatado a un hombre de 88 años que ha sido hallado con signos de deshidratación e inmóvil en el baño de su domicilio en la localidad malagueña de Fuengirola, según han indicado en un comunicado.

El varón, que vivía solo, ha sido auxiliado y evacuado a un hospital. Los vecinos explicaban que llevaba una semana sin ser visto, y fue el conserje de una comunidad de propietarios quien alertó a la Policía.

A través de una llamada al 091, el conserje explicaba el fuerte hedor que emanaba de una vivienda en la que residía un hombre mayor. Alertados por la gravedad de la situación, y tras unas pesquisas previas, dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Fuengirola se dirigieron al domicilio en cuestión.

Los agentes consiguieron acceder al mismo a través de una vivienda contigua, ya que otro vecino no dudó en abrir su casa para ayudar a los policías en su propósito.

Así, a través de la ventana de la cocina, los agentes pudieron tener acceso a la morada en la que residía un hombre mayor, que fue localizado en el suelo del baño, sin apenas fuerzas para hablar.

Tras los primeros auxilios de los agentes hacia el octogenario, se solicitó con urgencia la presencia de una ambulancia. Finalmente, el hombre, de origen sueco, fue evacuado al hospital donde ya se recupera.