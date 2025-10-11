La Costa del Sol, escenario de la guerra del crimen británico: los clanes se reordenan tras el doble asesinato de Fuengirola

El crimen organizado británico está en guerra y en la Costa del Sol nos han vuelto a recordar en estos últimos 6 meses cómo se las gastan. El doble asesinato ocurrido, en el ya desaparecido pub Monaghan´s, en Fuengirola el pasado 31 de mayo sigue coleando en los principales clanes de narcotráfico de Escocia.

Y esto es así porque las piezas del hampa escocés se están recolocando, tras caer dos miembros de alto rango de un clan importante como es el de los Lyons. Hay mucho hueco que rellenar y esa pugna no se ha resuelto aún.

La policía escocesa sigue insistiendo a los medios de comunicación de su país que el asesinato de Ross Monaghan´s y Steven Lyons Jr en Fuengirola no tiene relación con la guerra de bandas que se está librando en las tierras del Celtic y el Rangers, pero la realidad es otra. Intentaban desde Escocia señalar a alguna otra organización criminal internacional activa en la Costa del Sol, pero todos los indicios y pruebas indican lo contrario.

El crimen del pub Monaghan´s de Fuengirola se debe al conflicto abierto desde hace años entre el Clan Daniels junto con los hombres de Mark Richardson contra sus rivales del Clan Lyons y la organización criminal que se ha hecho llamar TAMO JUNTO liderada por un exultra de los Union Bears del Glasgow Rangers. Y todo eso quiere decir que luchan por la venta de drogas en su país natal, sobre todo en Glasgow aunque también ha tenido esto repercusiones en Edimburgo.

Cuando sucede un crimen así, todo el mundo que está involucrado comete errores. Estos ajustes de cuentas tienen todos los ingredientes para ser mediáticos, algo que va contra los intereses de todos los implicados. Unos porque aquí en la Costa del Sol blanquean su dinero pasando desapercibidos entre tanta colonia británica, otros porque la policía escocesa se iba a poner las pilas.

Los factores principales para que esta noticia sobre el crimen organizado fuese mediática se cumplieron. Una final de Champions en un pub, un paseo marítimo de Fuengirola repleto por una noche agradable y unas víctimas de alto rango ya conocidas por la policía.

La tranquilidad la perturbó un sicario profesional contratado especialmente para este encargo, supuestamente el doble asesinato lo cometió Michael Riley. Un tipo de Huyton, a las afueras de Liverpool, de 44 años al que la Policía Española lo relaciona evidentemente con el Clan Daniels, los grandes rivales de los Lyons.

La estrategia judicial de Riley para que no sea extraditado a España tras ser detenido el pasado 13 de junio en Liverpool, es declarar que corre peligro en las cárceles españolas. El 20 de noviembre tiene la Audiencia Final que decidirá su destino procesal.

Mientras tanto, sus rivales de TAMO JUNTO ofrecen 200.000 libras a quien asesine al narcotraficante Mark Richardson, uno de los jefes de Riley, que se encuentra en una cárcel escocesa. Y lo anuncian en perfiles de redes sociales.

Aunque este grupo criminal no ha tenido un buen mes de septiembre, el Daily Record informó que detuvieron a 4 criminales en Dubai entre los que estaban el capo del Clan Lyon Steven Lyons (hermano de Eddie, el asesinado en Fuengirola), el capo de TAMO JUNTO: Ross McGill, y Stephen Jamieson y Steven Larwood.

Los retuvieron 12 días en una cárcel del desierto y con interrogatorios del servicio secreto emiratí, pero luego los han liberado con la condición de que se piren de Emiratos Árabes Unidos. Ahora no se sabe dónde están estos 4 tipos, pero ya no volverán por EAU. No les ha venido bien que en los grandes medios de comunicación de Escocia se hablase constantemente que estaban refugiados en el Emirato.

Tras el asunto de Fuengirola, la Policía Escocesa se puso manos a la obra y comenzaron a actuar. Actualizaron sus datos en septiembre sobre la operación que tenía abierta contra todas estas organizaciones criminales, a la que apodaron como “Portaledge” y ofrecieron sobre ella unos datos interesantes.

Desde marzo habían sido detenidas 57 personas vinculadas a estas bandas tras decenas de ataques a negocios, vehículos y a personas. Toda esta oleada de violencia está relacionada con una estafa de 500.000 libras en cocaína de los tipos de Mark Richardson a la gente de TAMO JUNTO. Algo imperdonable, y que por ahora no tiene solución a la vista del cariz que ha tomado.

Mientras tanto, de la Costa del Sol desaparecieron todos los miembros relevantes que estaban aquí. No se fían de acabar como Ross Monaghan y Eddie Lyons Jr y han delegado en otras personas el devenir de sus negocios.