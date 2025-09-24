Resuelto el asesinato de un holandés en Fuengirola de diciembre de 2024: hay seis detenidos, uno menor

Un montaje con una fotografía de la víctima, el arma utilizada y el lugar de los hechos. Gofundme//Policía Nacional//EFE

Algo más de nueve meses después, la Policía Nacional ha esclarecido el asesinato de Jasin Ajar, un joven ciudadano holandés de 25 años, acometido en Fuengirola en diciembre del pasado año. La investigación tras la Operación Smoke no ha sido sencilla y se ha saldado con la detención de seis personas en tres países diferentes y la identificación de una séptima implicada que murió en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa, con la que los agentes españoles han trabajado codo con codo, al igual que con la belga.

El crimen se produjo la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima fue asesinada en plena vía pública con múltiples disparos cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra.

El hermano de Jasin publicó en un post de GoFundMe que su hermano se encontraba en España trabajando, un lugar "donde quería continuar con su vida". Con su mensaje, trató de recaudar fondos para que su cuerpo pueda ser trasladado a los Países Bajos y poder celebrar un funeral sin problemas económicos: se recaudaron en la plataforma casi 9.000 euros y pudieron repatriar su cadáver antes de que acabara el año.

Las primeras indagaciones de la Policía Nacional permitieron conocer que la víctima, efectivamente, trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior del club con otros dos colaboradores del establecimiento, momento que aprovechó el autor, menor de edad, vestido de negro y con la cara cubierta, que esperó durante rato en las inmediaciones al momento perfecto. Aprovechando la salida del último cliente, no dudó en disparar en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea.

Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada justo al lado para darse a la fuga con mayor facilidad.

Aunque se desconoce la motivación concreta, los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores: el presunto autor material, menor de edad y de nacionalidad belga, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Otros dos ciudadanos neerlandeses actuaron como cooperadores directos.

El 11 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del asesinato, fruto de un fuerte operativo desplegado con apoyo del GOES de Málaga, se logró la detención en Torremolinos de uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión. Además, los agentes comprobaron que el menor belga, autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice.

Posteriores investigaciones confirmaron que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos. La cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados, permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después. En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes, resultando abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

Detenciones internacionales y desmantelamiento de la organización

La investigación internacional permitió acreditar que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un varón neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Holanda como instigador de ambos crímenes.

Asimismo, se comprobó que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución. Por ello, el 17 de junio de 2025 fueron detenidas en Ámsterdam.

Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio de 2025 en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola y con la participación de EUROJUST, ha permitido esclarecer plenamente el crimen en todos sus niveles de responsabilidad.