La vida de lujo de los 'Hulk' en Fuengirola: el 'culturista' mató a martillazos a Amy, su pareja colombiana de 43 años

Zunilda, aunque todos la conocían en el sector del culturismo como Amy o la She-Hulk colombiana. Esa es la identidad de la mujer que, presuntamente, ha sido asesinada por su pareja en un apartamento del complejo de lujo Higueron West Dream Apartments, donde se alojaba con su marido.

Según las primeras informaciones, su esposo la golpeó con un martillo en reiteradas ocasiones y luego él se suicidó en una bañera con un arma blanca. Ambos elementos han sido localizados por los agentes en el interior del apartamento.

La Policía Nacional ha descubierto sus cadáveres este jueves, sobre las 13.45 horas, en el citado apartamento, después de que un amigo de ella denunciara en la Comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos su desaparición tras llevar días sin saber nada de Zunilda.

Así, sus amigos y familiares habían usado las redes sociales en las últimas horas para conocer datos de su paradero, desesperados ante la imposibilidad de contactar con ellos. En concreto, una de sus sobrinas optó por publicar en un grupo de Facebook de latinos de Valencia un post con una fotografía de ambos explicando que no habían visto a la pareja desde el sábado, 14 de junio y que necesitaban difusión.

Un mensaje extraño

La última vez que la mujer publicó algo en su Instagram, donde tenía casi 80.000 seguidores, fue hace justo cuatro días, y su post dejó sin palabras a sus followers, con un escalofriante pie de foto que parece no estar escrito por ella y que activó la señal de alarma entre los que la seguían.

Algunos llegaron a pensar que le habían robado el móvil y otros, los que más la conocían, que se encontraba en una grave situación de peligro.

"Durante las últimas 20 semanas, Amy ha estado entrenando para una competición de culturismo y ha estado en un ciclo de esteroides pesado. Su entrenador le ha hecho tomar muchos esteroides incluyendo trembolona y le dije que no se la diera, porque la volvería muy loca. Y así ha sido", así comienza el texto que, podría haber escrito su marido, Jarrod, otro conocido culturista, antes de morir, aunque este extremo tendrá que ser investigado por la Policía.

Así, continúa, cuenta que en las últimas semanas la mujer se había vuelto "aún más agresiva", llegando a romper la puerta del apartamento. "Esto es solo conmigo, ella es una persona completamente diferente y agradable para todos los demás. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí ... Hace cuatro años volvimos a estar juntos después de una mala ruptura que fue todo culpa mía", prosigue.

A continuación, relata que una de las condiciones que le puso su mujer para estar juntos era tener el control de todos sus ahorros. En el texto, y el supuesto Jarrod argumenta que "cedió y transfirió todo su dinero a ella, 2,7 millones de dólares en criptomonedas".

"Obviamente ella tiene mucho éxito, gana un millón de dólares al año con páginas de fans [Onlyfans sexuales]. Le dije que no necesitaba tener esas páginas porque teníamos dinero, pero a ella le encantaba llamar la atención. Durante los últimos cuatro años, no se me permitió tener acceso a nuestro dinero y tuve que pedirle permiso para cualquier cosa que comprara. Ella ha utilizado esto como un control sobre mí", añade.

Lo peor, llega al final del texto, cuando asegura que Amy le ha pedido el divorcio y le ha comunicado que "según la ley colombiana (nos casamos en Colombia), ella se queda con todo, incluyendo mi dinero, porque todo está a su nombre".

Desaparecida durante días

Tras aquel mensaje, ni rastro de Amy en sus redes sociales. Decenas de personas han acudido a su perfil preguntando por ella, pero no hay registrada ni una interacción. La mayoría de sus seguidores se muestran confusos con el escrito que, parece entenderse mejor conociendo su trágico final.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga, la pareja estaba asentada principalmente en Dubái, pero recorría el mundo debido a que se dedicaban profesionalmente al culturismo como disciplina deportiva. El motivo por el que estaban en España, aparentemente, parece que venía a ser el mero descanso.

El primer post de la mujer en Málaga fue el 17 de mayo, en el gimnasio, junto a una amiga. Un día después, publicaba una foto en la piscina de los apartamentos donde se alojaba bajo el título de "Días soleados en la Costa del Sol".

Desde entonces, ha compartido fotos en la terraza del apartamento e incluso en el centro comercial Plaza Mayor, uno de los más populares de Málaga capital.

Eso sí, ni rastro de Jarrod, su marido, en su Instagram. Solo esta acompañada en unas fotos en este centro comercial con sus amigas y compañeras del mundo bodybuilding, Rosa Benadero y Behnaz Azar. Esta última, también le ha despedido en redes sociales aún en shock, dice, "con las noticias de su asesinato". "Te recordaré en cada repetición, amiga", le escribe.

Bodybuilding y vídeos para fans

Amy era especialmente más popular que su marido por los vídeos e imágenes que subía a Internet, concretamente a las plataformas Onlyfans y Fansly, donde contaba con casi 100.000 seguidores y ofrecía diferentes tarifas a sus seguidores.

La más básica, de ocho euros mensuales, incluía vídeos "desnuda, masturbaciones y flexiones", mientras que la más cara, de treinta euros al mes, según indica la plataforma, contaba con vídeos sexuales de todo tipo e incluso permitía chatear con ella a los que lo desearan. Se anunciaba como "la chica fitness más traviesa".

Más allá de ello, tanto Amy como el presunto asesino, Jarrod, aparecen en diversas webs de físicoculturismo con una amplia carrera. Cuidaban muchísimo su físico y vivían por y para ello. Ella llegó a obtener la segunda plaza en 2021 en el NPC WORLDWIDE LATIN AMERICAN CHAMPIONSHIPS. Además de ser culturista profesional, ella era modelo de la IFBB y entrenaba con un prestigioso coach, Branden Ray, que se ha despedido de ella con un mensaje en stories.

"Nos quedaban 17 días hasta subir al escenario y sorprender al mundo, amigo mío. Te dije que posiblemente podrías estar en el top 10 del mundo para finales de este año y lo decía en serio. Descansa en paz", ha escrito, junto a una imagen de la fallecida, que tenía una prometedora carrera.