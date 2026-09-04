El PSOE de Estepona rectifica el supuesto ataque a su sede porque era IA: "Lo que aparecía en esa fotografía no era cierto"

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE de Estepona rectificó la denuncia de vandalismo en su sede tras comprobar que la foto difundida era generada por inteligencia artificial y no reflejaba hechos reales. El partido recibió la imagen de una persona de confianza y, tras acudir a la sede, constató que las pintadas mostradas no existían, por lo que aclaró públicamente la situación. El PSOE mantiene que ha sufrido actos de vandalismo y acoso reales en su sede, y ha denunciado tanto la difusión de la imagen falsa como estos episodios ante la Policía Nacional. El PP de Málaga exigió disculpas públicas al PSOE y consideró que la difusión de la imagen fue un intento de victimización por parte de los socialistas.

El PSOE de Estepona ha rectificado la denuncia de vandalismo en su sede que había difundido la mañana de este jueves 3 de septiembre, al comprobar que las pintadas que mostraba la fotografía compartida en sus redes sociales no existían: estaba hecha con inteligencia artificial.

La formación ha explicado que la imagen le llegó a primera hora de una persona "que nos conoce desde hace tiempo y en la que depositamos nuestra máxima confianza", motivo por el que le dio credibilidad y la compartió.

Al acudir después a la sede para comprobar los hechos y proceder a su limpieza, los socialistas constataron que lo que aparecía en la fotografía no se correspondía con la realidad. "Por responsabilidad, consideramos necesario aclararlo públicamente", han señalado.

La agrupación mantiene que sí viene sufriendo actos de vandalismo y acoso desde hace tiempo, con huevos, escupitajos, insultos y otros actos similares en su sede, además de mensajes ofensivos en redes contra la organización y contra su portavoz, Emma Molina, de manera personal.

El partido ha informado a la Policía Nacional y ha presentado una denuncia para que se investiguen tanto la difusión de la fotografía como los episodios de vandalismo y acoso que asegura haber padecido.

La formación ha recordado que las redes sociales "no son un espacio al margen de la ley" y que la difusión de contenidos falsos, los insultos y las campañas de acoso pueden tener consecuencias legales, a la espera de que la investigación determine si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio u otra infracción.

La rectificación corrige la versión inicial, en la que el PSOE denunciaba un nuevo ataque a sus instalaciones y reclamaba la condena del Partido Popular de Málaga. El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, había reaccionado esa mañana al supuesto ataque con el mensaje de que "ninguna discrepancia política puede justificar estos comportamientos" y había emplazado al PP a condenarlo, mensaje que retiró posteriormente de sus redes.

Desde el PP de Málaga han exigido a Aguilar y al PSOE de Estepona "disculpas públicas e inmediatas" y sostiene que la fotografía difundida habría sido creada mediante inteligencia artificial.

Así, desde el PP de Estepona han asegurado que "la portavoz de los socialistas, Emma Molina, ha intentado victimizarse haciéndole creer a los ciudadanos que la vandalización se había producido tras la concentración de apoyo a Ceuta". "Otro ejemplo de la falta de seriedad y de credibilidad de una persona y un partido que aspiran a la alcaldía de Estepona", han indicado.

Cabe recordar que, en su rectificación, el PSOE no ha atribuido la imagen a la inteligencia artificial y se ha limitado a indicar que la recibió de una persona de confianza y que después comprobó que no reflejaba hechos reales.

El PSOE de Estepona ha cerrado su comunicado con el compromiso de seguir defendiendo "la verdad, la democracia, la educación y el respeto" y de denunciar "el odio, el vandalismo y cualquier intento de intimidación" contra la organización. "La discrepancia política es legítima. El acoso y el vandalismo, no", ha concluido.