Aparatoso accidente en la A-7 en Estepona: un turismo choca contra la mediana con cuatro personas dentro

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Las claves Generado con IA Cuatro hombres han resultado implicados en un accidente de tráfico en la A-7 a la altura de Estepona. El accidente ocurrió en torno a las 06:15 horas, cuando un turismo colisionó contra la mediana en el kilómetro 1065, sentido Cádiz. Tres de los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios, mientras que el cuarto tuvo que ser rescatado por los bomberos tras retirar una puerta.

Cuatro hombres se han visto implicados en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este miércoles en la A-7, a la altura de Estepona.

Según informan desde el 112 Andalucía, los hechos han ocurrido alrededor de las 06.15 horas, a la altura del kilómetro 1065 de la autovía en sentido Cádiz.

A esa hora se ha recibido un aviso informando de la colisión de un turismo contra la mediana. Dentro del mismo iban cuatro varones. Inicialmente se alertaba de que uno de ellos había quedado atrapado en el interior.

No obstante, a la llegada de los bomberos del Consorcio Provincial, apuntan las fuentes, tres de los afectados estaban fuera del vehículo siniestrado. Fue necesario retirar una puerta para sacar a la otra víctima. De momento no se ha precisado el estado de los implicados en el accidente.