Arden por completo dos autocaravanas en plena madrugada en Estepona
El fuego se declaró sobre las 00:20 horas en el Camino de Brijan y obligó a intervenir al Consorcio Provincial de Bomberos.
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Las claves
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Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han sofocado en la madrugada de este miércoles un incendio que ha quemado en su totalidad dos autocaravanas localizadas en el municipio de Estepona.
De acuerdo con los datos aportados desde la Diputación Provincial, los hechos han ocurrido entre las 00:20 horas y las 02.00 horas, cuando se dieron por terminadas las labores de extinción.
Desde la institución provincial precisan que no hay que lamentar daños personales, si bien los dos vehículos han quedado completamente afectados. Las autocaravanas estaban aparcadas en el Camino de Brijan del municipio esteponero.