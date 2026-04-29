Arden por completo dos autocaravanas en plena madrugada en Estepona

Vídeo de las labores de extinción de un incendio en dos autocaravanas en Estepona.

Las claves

Las claves Generado con IA Dos autocaravanas ardieron por completo en la madrugada del miércoles en el municipio de Estepona. El incendio tuvo lugar entre las 00:20 y las 02:00 horas en el Camino de Brijan. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos extinguieron el fuego sin que se produjeran daños personales.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han sofocado en la madrugada de este miércoles un incendio que ha quemado en su totalidad dos autocaravanas localizadas en el municipio de Estepona.

De acuerdo con los datos aportados desde la Diputación Provincial, los hechos han ocurrido entre las 00:20 horas y las 02.00 horas, cuando se dieron por terminadas las labores de extinción.

Desde la institución provincial precisan que no hay que lamentar daños personales, si bien los dos vehículos han quedado completamente afectados. Las autocaravanas estaban aparcadas en el Camino de Brijan del municipio esteponero.