Confirmado por el Ayuntamiento de Estepona: habrá un nuevo club de tenis y pádel en Monte Biarritz

Vista de los terrenos sobre los que se planea el nuevo club deportivo en Estepona. Google Earth

Nuevo proyecto deportivo que empieza a tomar forma en Estepona.

El Ayuntamiento esteponero acaba de poner en marcha el procedimiento para ceder a un socio privado y por un periodo de 50 años una gran parcela de 43.870 metros cuadrados para la construcción de un club de tenis.

El espacio sobre el que se plantea este complejo deportivo se localiza en la zona de Monte Biarritz. La iniciativa combina deporte, ocio y zonas verdes.

El concurso ahora activado por el Consistorio parte de la propuesta realizada por la entidad M3DAC Opportunity SL, que mostró su interés sobre estas parcelas para el desarrollo de un equipamiento integrado por cinco pistas de tenis, ocho de pádel y una edificación residencial con 12 habitaciones y gimnasio, entre otras dependencias.

La propuesta formal, de la que parte este concurso, eleva el presupuesto de ejecución material a 3,56 millones de euros, fijándose un plazo de obras de 12 meses.

Pese a que es M3DAC Opportunity SL quien ha realizado la propuesta, el procedimiento de concesión está abierto a cualquier empresa interesada. De hecho, el plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 18 de febrero.

A cambio de la entrega de los solares, valorados en algo más de 2 millones de euros, el Ayuntamiento se garantiza el ingreso de un canon mínimo anual de 81.933,73 euros, actualizado cada año en un 1,78%.

La parcela, actualmente vacante y con vegetación de eucaliptos, está calificada como Zona Verde en el Plan Parcial SURO TE-3 Monte Biarritz y dispone de doble acceso desde la Avenida del Pernet y la Calle Veleta.

El proyecto busca responder a una demanda histórica de la zona, que ya en el año 2000 había sido identificada como idónea para el desarrollo de instalaciones deportivas públicas. Con el crecimiento demográfico y urbanístico del barrio, la necesidad de un espacio de ocio y deporte cercano se hace aún más evidente.

Un espacio deportivo y social multifuncional

El club no solo estará destinado a la práctica deportiva, sino que también funcionará como punto de encuentro para la comunidad.

El edificio principal incluye graderíos para competiciones y un área que podrá albergar espectáculos y actividades culturales. La cafetería y el gimnasio estarán disponibles tanto para socios como para visitantes, fomentando la interacción social y el uso ciudadano del espacio.

La urbanización del club se adapta a la topografía descendente de la parcela, minimizando la intervención en el terreno mediante muros de contención y plataformas. Entre estos niveles se integra un jardín central de 60 cm de diferencia con la plataforma principal, que permite crear itinerarios alternativos y zonas de descanso.

Zonas verdes y paisajismo integrado

El proyecto combina la infraestructura deportiva con un proyecto de paisajismo, manteniendo la vegetación autóctona y generando espacios de esparcimiento y caminos para correr o pasear. En total, se preservarán importantes áreas verdes que permitirán disfrutar de la naturaleza y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

A ojos de los promotores, el club deportivo supondrá un impulso para la reactivación de la zona, generando empleo y atrayendo visitantes tanto de Estepona como de municipios colindantes.

Además, se espera que incremente la clientela de los negocios locales y contribuya a la revitalización de un barrio mayoritariamente residencial en la periferia del municipio.