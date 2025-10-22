Persecución de película en Estepona: dos detenidos tras robar un coche en Marbella y recorrer 12 km a toda velocidad

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas fueron arrestadas en Estepona tras una persecución de película por robar un coche en Marbella. La persecución se extendió por 12 km, poniendo en peligro a peatones y conductores en la autovía A-7. El vehículo robado se detuvo al chocar con una rotonda, y los ocupantes fueron capturados tras intentar huir a pie. Los detenidos, reincidentes en delitos similares, enfrentan cargos por conducción temeraria, desobediencia grave y sustracción de vehículo.

Agentes de la Policía Nacional de Estepona han arrestado a dos personas que protagonizaron una persecución de película por los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y por la sustracción de un vehículo en Marbella.

Tras robar un coche en Marbella y desobedecer numerosas peticiones de detener el vehículo, emprendieron una huida a toda velocidad por algunas calles de la localidad, poniendo en peligro a los vecinos, y por la autovía, recorriendo hasta 12 kilómetros.

Según informa desde la Policía Nacional, la intervención se produjo cuando los agentes observaron un automóvil con el paragolpes delantero descolgado y que circulaba de manera irregular desde la avenida de Andalucía hacia la calle Terraza.

El conductor en todo momento hizo caso omiso a las indicaciones policiales para que detuviera la marcha, huyendo a gran velocidad por la Avenida Litoral del centro urbano. En su marcha, puso en peligro la integridad física de peatones y otros usuarios de la vía.

Los ocupantes del turismo mantuvieron esta peligrosa circulación sobrepasando el núcleo poblacional, y durante más de doce kilómetros por la autovía A-7, realizaron maniobras arriesgadas y sortearon de modo imprudente los obstáculos de la vía, poniendo en peligro al resto de usuarios.

El vehículo se detuvo al colisionar contra una rotonda

En su huida, dado el exceso de velocidad, el conductor del vehículo perdió el control y chocó contra una rotonda en la salida que comunica con el municipio de Benahavís.

Esto provocó la detención completa del turismo al destrozarse una rueda con el impacto.

Seguidamente, los ocupantes emprendieron la huida a pie y se realizaron batidas por parte de Policía Nacional logrando localizarlos a pocos metros del vehículo, fatigados y nerviosos por lo acontecido.

Los agentes, tras verificar la matrícula, constataron que se trataba de un coche cuyo robo había sido denunciado el día anterior en Marbella.

Ambos individuos, reincidentes en hechos similares, fueron finalmente detenidos por conducción vial temeraria, desobediencia grave y por la sustracción del turismo.