Hallan en Estepona un cadáver: todo apunta a que es Andrew J. W., el británico desaparecido en agosto

Dispositivo de búsqueda que ha hallado en Estepona el cadáver de un ciudadano británico.

La Policía Nacional ha encontrado este sábado en Estepona el cuerpo sin vida de un ciudadano de nacionalidad británica y de 65 años de edad.

Si bien no hay confirmación oficial sobre la identidad de la víctima, todo hace indicar que se trata de Andrew J. W., varón que se encontraba desaparecido desde el pasado 15 de agosto.

De acuerdo con los datos aportados, el hallazgo se ha producido en la batida realizada por un amplio dispositivo integrado por la Policía Nacional, miembros de Protección Civil y de Bomberos de Estepona.

La zona donde se ha localizado la búsqueda ya había sido analizada días atrás por los agentes, analizando el terreno con drones. No obstante, al ser una zona boscosa y de alta maleza el resultado no fue positivo.

Sin embargo, este sábado los investigadores han localizado el cadáver en la zona denominada Paraíso. Precisan que se está pendiente de la confirmación de su identidad y las causas de la muerte. Todo ello se resolverá una vez sea realizada la autopsia.

Tras la desaparición se puso en marcha una "exhaustiva" investigación, en la que se han estudiado los pasos que podría haber realizado esta persona hasta el día de su desaparición.

Los datos recabados permitieron averiguar que estaba preparando su mudanza para regresar a su país de origen.

Todo hace sospechar que el cadáver es el de Andrew J. W., quien salió de su vivienda con móvil y cartera en su coche, un Volkswagen Golf de color negro.