La Policía desmantela un narcopiso en Estepona dirigido por una mujer de 61 años: había casi 700 dosis de droga

Agentes de la Policía Nacional participantes en la Operación Chocolata, en Estepona. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado uno de los puntos de venta de droga más activos de Estepona (Málaga), radicado en un piso del barrio de Solís, interviniendo más de medio millar de papelinas de cocaína y heroína en un piso de la localidad.

En esta intervención, ha sido detenida una mujer de 61 años al frente del negocio ilícito por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública.

La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión provisional de la investigada.

La situación en torno al punto de venta de droga se había hecho insostenible debido a la alarma social causada en el barrio, no solo por el constante trasiego de personas drogodependientes, que consumían las sustancias en parques y zonas de ocio, sino, además, por el aumento de actividades delincuenciales asociadas al menudeo de droga, como los delitos contra el patrimonio.

Imagen de la puerta del domicilio desde donde se vendía la droga. Policía Nacional

Agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona iniciaron la Operación Chocolata, a partir de una información que apuntaba al tráfico de drogas a pequeña escala en un inmueble del municipio malagueño.

Los agentes practicaron incursiones discretas, confirmando las incesantes entradas y salidas de clientes que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga.

Precisamente, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca del piso de la sospechosa.

Esta diligencia motivó, posteriormente, la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente.

Canje de efectos sustraídos por papelinas de droga

La vivienda de la investigada había sido provista de una reja de seguridad a través de la cual se despachaba papelinas de drogas a toxicómanos que, en algunos casos, y ante la falta de dinero, canjeaban los efectos procedentes de hurtos o robos por dosis de estupefaciente.

De las diligencias practicadas, se estima que a este punto de venta acudían diariamente medio centenar de compradores, aproximadamente.

Fruto de la entrada y registro en la vivienda, los investigadores intervinieron 550 papelinas de cocaína-base, 137 papelinas de heroína y 1.080 euros en efectivo.