La ONCE reparte 815.000 euros en Estepona: un vecino gana medio millón con un solo cupón

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha dejado su máxima fortuna en Estepona (Málaga), con 815.000 euros en diez cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y otros nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El reparto de estos premios ha corrido a cargo de Manuel Barbero desde su punto de venta en la calle Terraza de dicha localidad.

Barbero es vendedor de la ONCE desde 2011 y ha llevado la suerte al centro de Estepona, donde reparte ilusión diariamente, han informado desde la ONCE en una nota.

"He dado esa suerte uno a uno, cada cual con su trocito de esta alegría tan grande", ha manifestado el vendedor, mientras sigue atendiendo en su puesto de trabajo.

Según ha indicado la organización, no es la primera vez que este vendedor lleva la fortuna a Estepona, pero sí la que más dinero ha repartido. "815.000 euros es un montón de ayuda", ha destacado Barbero, quien cree, además, que la suerte ha venido a celebrar.

Y es que, ha añadido, "hace justo 14 años que entré a esta bendita casa; esta es mi fiesta". Él mismo ha sido el que se ha encargado de darle publicidad al premio y este miércoles luce un cartel en su puesto que proclama la fortuna. "Esto lo he dado yo y le ha tocado a diez, pero es alegría para todos", ha concluido.

El sorteo estaba dedicado a la Cascada de Ézaro, en A Coruña, y dejó otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad gaditana de Algeciras. El resto de sus premios fueron a parar a Castilla y León, Cantabria, Extremadura y País Vasco.