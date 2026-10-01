La multinacional tecnológica Quantexa abre un nuevo centro de investigación en Málaga

Un momento de la inauguración de la oficina de Quantexa en Málaga. EE

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LO ESENCIAL Las claves Quantexa, multinacional especializada en software de datos, análisis e IA, ha inaugurado una nueva oficina en el parque tecnológico de Málaga. La empresa eligió Málaga tras analizar opciones en 21 países, destacando el talento, la solidez académica y la experiencia tecnológica de la ciudad. El nuevo centro impulsará la innovación en IA e Inteligencia de Decisiones, generando mayor colaboración y desarrollo tecnológico para clientes europeos y globales. La oficina continuará con labores de I+D y servicios profesionales, consolidando el crecimiento de Quantexa en Europa desde Málaga.

La multinacional Quantexa está especializada en software de datos, análisis e IA y es una de las firmas pioneras en Inteligencia de Decisiones. Fue fundada en 2016 y tiene más de 850 empleados.

Este jueves ha inaugurado una oficina en el parque tecnológico de Málaga, en concreto en el edificio Node I desarrollado por Kadans Science Partner.

Quantexa apostó por Málaga hace ya cuatro años. Y no fue fácil ya que analizaron opciones en 21 países.

"Hace cuatro años, elegimos Málaga tras una exhaustiva búsqueda por toda Europa, ya que vimos una combinación excepcional de talento, solidez académica, experiencia tecnológica y ambición", ha señalado Flabio Costa, responsable regional del centro de Quantexa.

"Esa decisión nos ha proporcionado una base sólida para crecer. La inversión en este nuevo centro de innovación representa la siguiente etapa de ese camino: crear un entorno donde nuestro equipo pueda superar los límites de la IA y la Inteligencia de Decisiones, y colaborar aún más estrechamente con clientes y socios para seguir desarrollando tecnología de primer nivel desde Málaga para organizaciones de toda Europa y del resto del mundo", ha añadido.

El equipo de la empresa e invitados a la inauguración. EE

En este sentido, la nueva oficina dará continuidad a la labor original de I+D y servicios profesionales de Quantexa en Málaga, al tiempo que generará mayores oportunidades de colaboración entre los equipos para el desarrollo y la aplicación de tecnologías de IA, datos y análisis.

"A medida que Quantexa sigue creciendo en Europa, Málaga desempeñará un papel fundamental para ayudarnos a atraer talento excepcional, colaborar más estrechamente con nuestros clientes y socios, e impulsar la próxima generación de Inteligencia de Decisiones basada en IA", subraya el directivo de esta multinacional.