La multinacional malagueña Magnific, entre las 10 del mundo más fiables en inteligencia artificial

Joaquín Cuenca, CEO de Magnific, en la oficina en Málaga. Magnific

Las claves

Las claves Generado con IA Magnific, multinacional malagueña de inteligencia artificial, ha sido reconocida entre las 10 empresas más fiables del mundo según el AI Trustworthiness Ranking 2026 de Cybernews. Es la única firma española y de la Unión Europea que entra en el top 10, tras analizar 500 empresas de 36 países en 21 categorías. Magnific obtuvo 93 puntos, destacando con la máxima puntuación (100) en seguridad, privacidad de datos y transparencia organizativa. La empresa, fundada en 2010 como Freepik, cuenta con sedes en Málaga y San Francisco y supera el millón de suscriptores de pago a nivel global.

La multinacional malagueña de inteligencia artificial Magnific refuerza su autoridad internacional.

La firma liderada por Joaquín Cuenca ha sido la única empresa española y de la Unión Europea que se ha colado entre las 10 mejores del AI Trustworthiness Ranking 2026, un estudio de fiabilidad de compañías de IA elaborado por el medio especializado Cybernews.

En un contexto de fakenews y de desarrollo casi incontrolado de la IA no es baladí entrar en ese ranking ya que demuestras que eres una compañía fiable.

En este informe se estudian 500 empresas de IA de 36 países en 21 categorías. Se hace especial hincapié en la privacidad de los datos (35 % de la nota), percepción pública medida en reseñas de Trustpilot y G2 (35 %), seguridad (20 %) y transparencia organizativa (10 %).

Solo se entra en ese listado si se superan los 70 puntos.

Trabajadores de Magnific en la oficina en Málaga. Magnific

La malagueña Magnific, conocida desde su fundación en 2010 como Freepik, ha conseguido 93 puntos, situándose en el noveno puesto mundial. De hecho, ha conseguido 100 puntos, el máximo posible, en seguridad, privacidad de los datos y transparencia organizativa.

La primera empresa de este ranking es Google. Entre las 10 primeras hay firmas estadounidenses, una británica y la malagueña.

Daniel Púa, Head of Security de Magnific, afirma que "la fiabilidad no es algo que una empresa pueda declarar, es algo que se audita".

"Que una evaluación externa mida exactamente lo mismo que nosotros nos exigimos por dentro es la mejor forma de comprobar si el trabajo está bien hecho, y que la única empresa europea del top 10 sea una compañía de Málaga dice bastante del nivel al que se está trabajando aquí", añade.

Magnific tiene sedes en Málaga y San Francisco y da servicio a más de un millón de suscriptores de pago en todo el mundo, desde creadores independientes hasta agencias, estudios y marcas globales.