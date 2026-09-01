Málaga Tech renueva a su junta directiva con más expertos en startups tecnológicas e inversión

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga Tech renueva su junta directiva incorporando a más expertos en startups tecnológicas e inversión. Juan Antonio Tejada continúa como presidente, acompañado por Carlos Núñez como secretario y Daniel Ruiz-Giménez como tesorero. María Hidalgo asume la vicepresidencia ejecutiva y Ana Rodríguez la de Ecosistema, ambas con amplia experiencia en emprendimiento. Se suman cuatro nuevos responsables especializados en emprendimiento, talento, comunidad y tecnología para reforzar la asociación.

La asociación Málaga Tech, una de las más activas en el mundo tecnológico y emprendedor malagueño, ha renovado a su junta directiva.

Juan Antonio Tejada sigue siendo el presidente, mientras que Carlos Núñez sigue como secretario y Daniel Ruiz-Giménez como tesorero.

Han entrado dos nuevas vicepresidentas. María Hidalgo asume la vicepresidencia ejecutiva. Es la cofundadora de Inkup, aporta el perfil de emprendedora en activo y ha estado detrás de buena parte de los programas e iniciativas de la asociación.

Por otra parte, Ana Rodríguez es la nueva vicepresidenta de Ecosistema, con una trayectoria centrada en el acompañamiento y la mentorización de startups.

También se han incorporado a la junta directiva otras cuatro personas con amplia experiencia en el sector.

Son Francisco Sánchez, responsable de Emprendimiento y Startups. Ex Meta, ex Microsoft y ex Truora, es cofundador de Find The Button; Alejandro González, responsable de Talento y Formación y fundador de Taalentfy; Andy Schramm, responsable de Comunidad y Asociados y analista en Austral Ventures; y Javier de Dueñas, responsable de Tecnología e Innovación y emprendedor tecnológico centrado en el desarrollo de producto digital y videojuegos.

"Queríamos una Junta de gente que haya emprendido, que sepa lo que cuesta levantar un proyecto y que pueda acompañar desde la experiencia y no desde la teoría. Estamos sumamente satisfechos con las nuevas incorporaciones y listos para seguir contribuyendo a que el emprendimiento crezca desde el sur de España", afirma Juan Antonio Tejada, presidente de Málaga Tech.

Esta asociación organiza distintos eventos a lo largo del año. El más conocido es Outstandings, que ya ha celebrado 14 ediciones y que reúne a startups e inversores. También hacen labores de mentoría junto al Ayuntamiento de Málaga, el Polo Digital y la EOI.