Málaga pugna por hacerse un hueco en el lucrativo y expansivo mundo de los centros de datos ante el auge de la IA

Los principales retos para Málaga son asegurar capacidad eléctrica y gestión del agua, factores clave para el desarrollo sostenible de estos centros.

La ciudad destaca por sus costes energéticos competitivos, marcos regulatorios favorables y la llegada de cables submarinos, lo que la sitúa entre las más atractivas para nuevas infraestructuras digitales.

Actualmente existen menos de diez centros de datos en la provincia, pero se prevén inversiones millonarias como el macrocentro de Saltburn Holding, con 1.200 millones de euros.

Málaga aspira a posicionarse como un referente en el sector de centros de datos, impulsado por el auge de la inteligencia artificial y la demanda de servicios digitales.

Cuando usted manda un vídeo por WhatsApp o visita una página en internet utiliza los servicios de unas empresas cuyos servidores están en espacios físicos llamados centros de datos (data centers).

No es un almacén al uso, sino que debe tener unas determinadas condiciones de temperatura, humedad o potencia para que todo funcione bien y no haya un apagón digital.

Cada vez consumimos más servicios digitales y eso ha llevado consigo la apertura de más centros de datos en los últimos años. Con el boom de la inteligencia artificial, que requiere aún más capacidad, las previsiones de inversión se multiplican.

Y no es nada barato. Se estima que se invierten en torno a 10 o 12 millones de euros por cada megavatio en un centro de datos.

El último informe Data Centers Iberian Region Snapshot, elaborado por la consultora Colliers con datos actualizados hasta marzo de este año, afirma que la Península Ibérica concentra actualmente casi 14.000 MW IT en proyectos anunciados, con una expectativa superior a 3300 MW IT operativos antes de 2030.

Aragón concentra el 33% de los proyectos en España, seguida de Madrid con el 23% y Barcelona con el 8%.

El papel de Málaga

¿Qué papel juega Málaga en este mercado? Por ahora está en un rol secundario, pero las expectativas son altas.

En estos momentos hay menos de una decena de centros de datos en la provincia.

Templus posee uno de dos megavatios en el polígono Guadalhorce en el que dan servicio a un centenar de empresas. La compañía anunció en abril que ampliará este espacio hasta los 3 megavatios con vistas a alcanzar los 300 clientes en 2027.

Nacho Velilla, CEO de Templus, indicó que este centro de datos será un referente en IA, ya que se convertirá en el segundo de España, tras el de Templus en Madrid, que cuente con la tecnología de refrigeración Liquid cooling, que permite el desarrollo de IA empresarial de manera eficiente y sin consumo de agua.

La empresa malagueña Data Rush cuenta con dos centros en Málaga y va abrir otro en Granada. En la capital malagueña hay otros espacios de Olivenet, Grupo Aire o Box2bit.

El megaproyecto en Málaga estará en el parque tecnológico. Fue anunciado en mayo, está promovido por Saltburn Holding y supondrá una inversión de unos 1.200 millones de euros ya que se prevé que tenga 100 megavatios.

La consultora Savills publicó ayer un informe en el que asegura que Málaga es la ciudad española con más posibilidades de desarrollo de centros y la undécima del mundo.

"Es uno de los mercados emergentes con mayor capacidad para atraer nuevas inversiones en infraestructuras digitales gracias a sus costes energéticos competitivos, marcos regulatorios favorables y una menor presión sobre los recursos e infraestructuras que la existente en algunos de los hubs tradicionales europeos", indica el estudio.

Los retos a superar

Hacen falta centros de datos. Pero su puesta en marcha no es echar un huevo a freír.

Además de la enorme inversión que hay que desembolsar, hay dos grandes retos a superar. Uno de ellos es la falta de capacidad eléctrica para poder dar servicio a todos.

El otro es que estos centros de datos suelen necesitar ingentes consumos de agua y en zonas como Málaga no sobran la capacidad eléctrica ni el agua.

La prioridad de los operadores debe ser asegurar el suelo, la conexión eléctrica y la capacidad de crecimiento del centro de datos para ampliaciones. Pero se va a tal velocidad para no llegar el último que incluso se habla de burbuja en el sector.

EL ESPAÑOL de Málaga organizó en noviembre de 2024 su XXVII Encuentro Tecnológico en Cervezas Victoria precisamente sobre los centros de datos con la participación del socio fundador y director comercial de Grupo Datarush, Miguel Ángel Pedraza; el director comercial de Templus, Félix de la Fuente; y el director de data centers de Colliers, José María Guilleuma

"Hay una fiebre y entiendo el vértigo que hay entre la gente que llega nueva al sector. Yo pondría un poco de agua al vino. Se están anunciando muchos proyectos muy grandes, millones, gigavatios, inteligencia artificial... Y son proyectos a largo plazo. Ahora es un momento de educar y que la gente entienda qué es un centro de datos", dijo Guilleuma.

De la Fuente recalcó que "Málaga une África con Europa y el Mediterráneo con el Atlántico. Cerca de Málaga aterrizan muchos cables submarinos. Málaga tiene muchas razones para sentir que está en una posición única para poder desarrollarse en este sector".

Málaga, por tanto, tiene mimbres para no pasar desapercibida en el sector de los centros de datos, pero hay que hacer los deberes en materia energética y de gestión del agua.